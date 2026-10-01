Progress Software unifie la connaissance d'entreprise au sein de ses systèmes d'information avec de nouvelles fonctionnalités de RAG agentique

Progress Software (Nasdaq : PRGS), leader dans le domaine des logiciels d'infrastructure d'IA, a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour Progress® Agentic RAG. Spécialement conçue pour les modèles de langage (LLM) et les agents IA, cette plateforme de RAG agentique relie les données stratégiques de l'entreprise à des expériences optimisées par l'IA grâce à une couche partagée de connaissances agentiques (Agentic Knowledge Layer). Cette mise à jour inclut une application native pour Microsoft Teams, un nouvel agent intelligent (Smart Agent) pour la recherche autonome en plusieurs étapes, ainsi qu'un plugin WordPress qui améliore la fidélité de l'ingestion de contenu et sa gouvernance.



L'évolution rapide des agents IA, qui abandonnent le rôle de simples chatbots pour devenir des systèmes capables de planifier, de rechercher des données et d'exécuter des actions à l'échelle globale de l'entreprise, s'accompagne d'une complexité accrue. Les équipes d'ingénierie se retrouvent souvent à devoir développer et maintenir une logique d'orchestration sur mesure pour chaque système auquel un agent doit accéder. Dans le même temps, les agents qui s'appuient uniquement sur des contenus pré-indexés peuvent fournir des réponses incomplètes ou obsolètes, tandis que les collaborateurs continuent de jongler entre les applications pour trouver les informations dont ils ont besoin, ce qui freine l'adoption et réduit la valeur des investissements dans l'IA.



La dernière version de la plateforme Progress Agentic RAG offre aux organisations deux méthodes complémentaires pour mettre leurs connaissances au service des agents IA. Les contenus peuvent être pré-ingérés via une « Knowledge Box » encadrée par la gouvernance et synchronisés en continu pour une recherche rapide et fiable. De plus, le support natif du protocole MCP (Model Context Protocol) au sein du Smart Agent permet aux agents d'accéder directement et en temps réel aux systèmes métiers et aux sources web au moment précis où la question est posée, sans duplication de données ni besoin d'intégrations sur-mesure pour chaque système. Ensemble, ces fonctionnalités aident les entreprises à intégrer l'IA au cœur des outils utilisés au quotidien par les employés, à délivrer des réponses transversales couvrant plusieurs systèmes et à maintenir l'information à jour, tout en préservant la gouvernance et en évitant des reconfigurations coûteuses.



« L'IA s'intègre progressivement au cœur des processus métier du quotidien, mais sa véritable valeur dépend de la qualité et de l'accessibilité des connaissances sur lesquelles elle s'appuie. Les entreprises ne devraient pas avoir à refondre l'ensemble de leur environnement technologique à chaque fois qu'elles souhaitent déployer un nouveau cas d'usage de l'IA. Progress Agentic RAG leur permet de relier les connaissances dispersées dans leurs systèmes existants, d'en assurer la gouvernance et d'intégrer une IA de confiance au sein même des applications et des flux de travail que les collaborateurs utilisent déjà. Cela offre aux organisations une voie pragmatique pour faire évoluer l'IA à l'échelle, tout en préservant les investissements déjà réalisés », a déclaré Matthieu Jonglez, SVP Product and Engineering, ADP chez Progress Software.



Les nouvelles fonctionnalités comprennent :



Application native pour Microsoft Teams : Disponible sur le Microsoft Store, l'application Teams Progress Agentic RAG intègre des expériences IA fiables et appuyées par des sources directement dans les conversations et canaux Teams. En amenant l'IA au cœur d'une plateforme de collaboration que les employés utilisent au quotidien, les entreprises peuvent accélérer l'adoption et offrir un accès aux connaissances de l'organisation, tout en maintenant les autorisations et contrôles de gouvernance existants, sans quitter leurs flux de travail.



Agent intelligent pour la recherche multi-étapes (Smart Agent) : Ce nouvel agent intelligent planifie les requêtes, génère des sous-questions, extrait l'information à travers les « Knowledge Boxes », les applications connectées en MCP et les sources web, puis évalue les résultats jusqu'à obtenir suffisamment d'informations. Cela permet aux entreprises de répondre à des questions transversales plus complexes tout en réduisant le besoin d'orchestration sur mesure et de logique de routage des sources.



Plugin WordPress pour une ingestion de contenu enrichie : Le plugin nativement dédié à WordPress offre aux administrateurs un contrôle accru sur la façon dont le contenu WordPress est indexé et rafraîchi dans Progress Agentic RAG. En préservant la structure du contenu, les métadonnées et la taxonomie, il améliore la qualité de la recherche, aide à maintenir les expériences IA alignées sur les contenus actuels et renforce la gouvernance des connaissances de l'entreprise.



Les clients actuels de Progress Agentic RAG bénéficient automatiquement de ces trois fonctionnalités en s'appuyant sur le même contenu indexé, les mêmes contrôles d'accès et le même cadre de qualité déjà en place, sans réindexation, reconstruction de pipeline ou modification d'architecture requises.