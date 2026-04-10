Huwise accompagne le ministère de l’Éducation nationale pour faciliter l’exploration et l’usage de la donnée pour tous

Une innovation technologique déployée par les équipes Huwise pour le ministère, fruit

d’une ambition commune pour rendre la donnée accessible et utile à tous.

« Du dogme à la pratique » : explorer la donnée et la connecter à ses propres outils



Depuis le portail de données publiques data.education.gouv, via le module « Poser une question », il

est désormais possible d’interroger Huwy, l’assistant d’exploration des données de Huwise, pour

découvrir et explorer tout le potentiel des données disponibles aussi naturellement que dans une

conversation. Un service qui permet à tous les publics (enseignants, chercheurs, journalistes, parents

d’élèves, etc.) d’accéder à des informations précises, sans être des experts data, et sans avoir à

parcourir des centaines de jeux de données à agréger. À partir des questions, Huwy propose :

- Des réponses structurées (données mises en forme, présentées sous forme de tableaux,

graphiques, synthèses, avec des explications complémentaires) ; sourcées (liens vers les jeux de

données originaux pour vérifier et approfondir au besoin) ; contextualisées (métadonnées utiles

comme les dates de mise à jour, couverture géographique, etc.).

- Des analyses avancées avec des agrégations et calculs (moyennes, tendances, comparaisons,

etc.) et des croisements de données (combinaison de plusieurs jeux).

Le second outil « Connecter votre IA » permet de bénéficier d’une infrastructure MCP pour l’accès,

l’utilisation et la réutilisation des données ouvertes du ministère. Déployé grâce à Huwise, ce service

permet de relier l’IA développée par une entreprise ou un utilisateur à la base de données du ministère

pour effectuer de nouvelles tâches avec encore plus de précision.



Jean-Marc Lazard, président et co-fondateur de Huwise : « En accompagnant le ministère de

l’Éducation nationale, nous franchissons ensemble un cap majeur dans la concrétisation de notre

ambition commune : rendre la donnée vraiment utile et facile d’accès pour tous. Faisant écho à la

récente circulaire du Premier ministre qui recommande de recourir en première intention à des

solutions numériques du marché "sur étagère", le ministère a fait confiance à Huwise pour mobiliser

la filière française. Cette réussite est aussi la preuve que les solutions existent, sont matures et

peuvent être activées immédiatement au service des administrations. »