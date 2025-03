Devoteam et Google Cloud lancent trois solutions d’IA pour révolutionner l'accès à l'information et l'analyse visuelle

S’appuyant sur les technologies avancées de Google Cloud, ces outils visent à accroître la productivité, affiner la prise de décision et transformer les opérations des entreprises. Elles sont le fruit d'un partenariat stratégique entre les deux entreprises annoncé plus tôt cette année.



L’IA conversationnelle au service d’une meilleure prise de décision avec Versa AI



Versa AI, qui s'appuie sur Vertex AI de Google Cloud, est un outil d'IA conversationnelle conçu pour rationaliser l'accès aux informations internes de l'entreprise. En intégrant les sources de données existantes, il fournit aux employés des réponses rapides et précises à leurs requêtes, réduisant ainsi la surcharge d’informations. Grâce à son interface intuitive, il aide les équipes à retrouver plus facilement les données essentielles, optimisant ainsi leur efficacité et accélérant la prise de décision au quotidien.



Visual Merchandiser : l’IA au service des détaillants pour une optimisation en temps réel



Devoteam a conçu Visual Merchandiser, une solution d’IA spécialement dédiée aux détaillants. S’appuyant sur les technologies de Google Cloud, notamment Gemini, cet outil analyse les images en magasin pour fournir des informations en temps réel sur les performances des produits, les tendances du marché, l’activité des concurrents et les modèles de vente. En permettant un suivi précis du placement des articles et une optimisation de l’agencement des magasins, Visual Merchandiser aide les commerçants à maximiser leur attractivité et leur efficacité opérationnelle.



Human-in-the-Loop : l’IA et l’expertise humaine au service d’un traitement documentaire précis



La troisième solution, Human-in-the-Loop (HITL), s’intègre à DocAI de Google Cloud pour allier intelligence artificielle et intervention humaine. Elle permet aux utilisateurs d’étiqueter manuellement les documents et de corriger les reconnaissances de champs, garantissant ainsi une classification et une extraction de données plus précises. En facilitant la mise en place d’équipes spécialisées, HITL s’avère particulièrement utile pour les tâches exigeant un haut niveau de fiabilité, comme le traitement documentaire et la vérification des données. Les informations traitées sont ensuite stockées en toute sécurité dans Google Cloud Storage.



« Chez Devoteam, nous exploitons les technologies de pointe pour apporter des solutions concrètes à nos clients. Ces trois nouvelles offres d’IA, développées avec Google Cloud, illustrent notre engagement en faveur de l’innovation. Versa AI, Visual Merchandiser et HITL répondent à des défis clés : accès à l’information, analyse des performances Retail et traitement documentaire. Nous sommes convaincus de leur impact pour transformer les opérations et améliorer la productivité », explique Jason Quek, CTO de Devoteam | Google Cloud Business Unit.



« Google Cloud offre aux entreprises des capacités d'IA avancées grâce à nos partenariats. Les solutions co-développées avec Devoteam illustrent le potentiel de nos plateformes pour relever des défis concrets, qu’il s’agisse d’améliorer l’accès à l’information, d’aider les détaillants avec des données en temps réel ou d’assurer la précision du traitement des documents. Cela permet une prise de décision optimisée et une excellence opérationnelle », explique Pallab Deb, directeur général chez Google Cloud Platform.



Le lancement fait suite à un accord de partenariat stratégique (SPA) entre Devoteam et Google Cloud annoncé en janvier 2025. La collaboration vise à accélérer l'adoption du cloud et à stimuler l'innovation sur les marchés EMEA et APAC, avec le développement conjoint de solutions dans des domaines tels que les données et l'analyse, l'IA/ML, la modernisation des centres de données, les services gérés et la sécurité.