Informatica ouvre les portes de la gouvernance de données native dans le Cloud, alimentée par l'IA, aux clients de Google Cloud dans le cadre d'un partenariat élargi

Informatica (NYSE: INFA), leader de la gestion des données basée sur l’IA dans le Cloud pour les entreprises, annonce l'extension de son partenariat avec Google Cloud par la mise à disposition de Cloud Data Governance and Catalog (CDGC) sur Google Cloud, commercialisé sur Google Cloud Marketplace.



Construit sur la base de la solution Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC) d'Informatica, alimentée par l'IA, CDGC fournit aux clients une solution robuste de gouvernance et de catalogage des données qui permet d'accroître la confiance dans les données, la démocratisation des données et la livraison des données pour les clients de Google Cloud. Avec CDGC, les organisations peuvent plus facilement gouverner, classer, définir, découvrir, cataloguer et mesurer les données dans toute l'entreprise.



« Les capacités de catalogage et de gouvernance axées sur l'IA fournissent une base de métadonnées riche qui est essentielle pour les initiatives modernes d'analyse et d'IA, notamment le modèle de référence pour l’IA générative d'Informatica récemment publié pour la plateforme Vertex AI et les modèles Gemini », a déclaré Rik Tamm-Daniels, vice-président mondial des écosystèmes stratégiques et de la technologie chez Informatica. « Nous sommes ravis de proposer CDGC en mode natif sur Google Cloud afin que les clients de Google Cloud puissent classer, sécuriser et démocratiser leurs données critiques et obtenir des résultats concrets en matière d'IA et d'analyse. »



« La gouvernance est un élément important de toute stratégie d'IA et Informatica permet désormais aux clients de Google Cloud d'adopter facilement son offre de gouvernance IDMC via Google Cloud Marketplace », a déclaré Ritika Suri, directrice des partenariats en matière de données et d'IA chez Google Cloud. « Dans le cadre de la plateforme IDMC, les clients peuvent accélérer les initiatives d'IA et d'analyse grâce à un système unifié de gestion des données doté de fonctionnalités de catalogage et de gouvernance des données. »



Informatica CDGC est d'ores et déjà disponible pour Google Cloud et commercialisable via Google Cloud Marketplace sur les marchés d'Amérique du Nord, d'EMEA et d'Arabie Saoudite.