Equadis allie son PIM omnicanal à l’IA générative de Google pour révolutionner l’expérience produit dans le retail

L’IA au service du PIM, un avantage pour réussir sa stratégie omnicanale



L’intelligence artificielle s’intègre de plus en plus dans le quotidien des marques et retailers à l’échelle mondiale. Cette démocratisation illustre l’importance de l’IA dans un secteur devant faire face à plusieurs challenges : évolution des attentes des consommateurs, explosion des volumes de données et multiplication des canaux de distribution, le tout dans un contexte de forte pression économique et de globalisation des échanges.



La solution de gestion de l’information produit (PIM) d’Equadis - permettant de collecter, centraliser, personnaliser et diffuser des informations relatives aux produits d’une entreprise - répond à ces problématiques. Dotée désormais d’IA, Equadis optimise l’expérience produit et décuple l’efficacité opérationnelle des marques et retailers. Concrètement, les entreprises équipées du PIM Equadis ont ainsi toutes les capacités pour accélérer leur croissance partout dans le monde et répondre de manière proactive et agile aux évolutions d’un marché compétitif.



“Toujours plus engagés sur la voie de la digitalisation, les marques et retailers doivent prendre conscience de la puissance et du rôle essentiel de l’IA, s’ils souhaitent exploiter efficacement les données. L’omnicanalité, la personnalisation et la créativité deviennent non seulement des opportunités de croissance, mais aussi des leviers clés pour se démarquer. Par ailleurs, au sein d’Equadis, l’accompagnement humain reste au cœur de notre stratégie, c’est cette proximité qui garantit l’adoption réussie de l’IA dans notre solution”, précise Ghislain Esquerre, CEO d’Equadis.



Le PIM Equadis renforcé par 4 modules d’IA de Google Cloud



En s’associant à Google, pionner et expert de l’IA, Equadis intègre à sa solution 4 modules d’IA générative les plus puissants et les plus high-techs disponibles sur le marché. Ces modules sont directement intégrés à l’infrastructure d’Equadis qui bénéficie de mesures de protection avancées, garantissant un haut niveau de sécurité. Ce choix technologique garantit à ses utilisateurs performance, sécurité et efficacité, et assure qu’aucune donnée générée par les modules d’IA ne soit prélevée ou stockée par Google Cloud.



IA Traduction - la clé de l’internationalisation : traduction instantanée des contenus, qu’il s’agisse d’un simple champ ou de l’intégralité d’une fiche produit. Disponible en 20 langues, elle permet aux marques et distributeurs de commercialiser leurs produits à l’échelle mondiale, de gagner du temps et de réduire leurs coûts ;

IA Génération de contenu - décupler l’impact des données omnicanales : création de descriptions de produits précises et cohérentes et de discours marketing personnalisé et adapté à chaque canal, pays, cible, au ton de la marque et aux évènements de l’année. Cela libère du temps aux équipes pour se concentrer sur des tâches plus stratégiques, accélère le time to market et améliore l’expérience client ;

IA DocExtract – automatiser la saisie et assurer une conformité des fiches produits : extraction intelligente des informations pertinentes à partir d’une image, d’un packaging à plat, ou de tout type de document. L’IA identifie et propose automatiquement le contenu des champs vides, compare les données extraites avec celles existantes et met en évidence les écarts et incohérences. Complétude, enrichissement et détection d’éventuelles erreurs fiabilisent la gestion des données et apportent de la sérénité et un gain de temps considérable aux équipes.

IA Détection d’incohérences – Fiabilité maximale et cohérence assurée : de la validité des données numériques (prix, poids, logistiques…) à la description du produit (ingrédients, allergènes) au sein d’une fiche et jusqu’à l’intégralité de l’assortiment produits, ce module détecte proactivement en temps réel toutes les incohérences. Il réduit drastiquement le besoin de vérifications manuelles, renforce la satisfaction des consommateurs en garantissant des informations fiables tout en réduisant les coûts liés à la supply chain.



Pour chacun de ses modules d’IA, les utilisateurs conservent un contrôle total, l’approbation finale restant à leur discrétion avec la possibilité d’ajuster ou de valider manuellement les suggestions proposées. Cette approche garantit non seulement une flexibilité optimale, mais aussi le respect des réglementations et législations en vigueur dans chaque pays, assurant ainsi une conformité adaptée aux exigences locales.



En associant innovation technologique et expertise humaine, Equadis ouvre de nouvelles perspectives pour un retail toujours plus agile et connecté. L’entreprise ne se contente pas de suivre l’évolution du marché : elle redéfinit les règles du jeu pour les consommateurs et les entreprises.



[1]PIM : Product Information Management - solution logicielle dont les principaux objectifs pour ses utilisateurs sont de collecter, exploiter, enrichir et diffuser les informations liées aux produits. Ces données concernent : les produits (informations marketing, qualité, logistique…), les assets digitaux (visuels, documents…), les prix (permanents et promotionnels) et toutes informations spécifiques liées à l’organisation de l’entreprise. L’utilisation d’un PIM répond aussi bien aux besoins des marques que des distributeurs, qui doivent échanger un nombre exponentiel de données en interne et en externe.