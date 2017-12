Digimind lance Social Wall, l’outil de data visualisation pour prendre les bonnes décisions

Paris, le 6 décembre 2017 – Digimind ajoute à sa solution un module Social Wall pour transformer en temps réel les conversations de marques en stratégies. Le Social Wall est un outil incontournable pour les professionnels du marketing à tous les niveaux : cette puissante solution de visualisation de données fournit de véritables données personnalisées et en temps réel sur n'importe quel écran en un clic.

Complément naturel de tableaux de bords, il permet d’embrasser en un coup d’œil les indicateurs clés, de détecter une tendance naissante, mais aussi de suivre les performances des campagnes, les avis consommateurs, les tendances, la réputation des marques et des concurrents.



Une vue synoptique pour analyser et prendre les décisions stratégiques



La lecture en continu du Social Wall Digimind simplifie la compréhension par rapport à un command center traditionnel. Les données en temps réel sont affichées de manière transparente et révèlent les informations pertinentes pour la marque. Les équipes marketing sont en mesure de fournir un accès aux indicateurs et insights clés pour de multiples sujets, ce qui permet de prendre des décisions d'affaires ou de communication éclairées en fonction des données sociales personnalisées.



Une réactivité accrue grâce à cette vue synthétique et en temps réel



Le Social Wall Digimind est un outil tout en un pour les équipes marketing, communication et commerciales : en affichant les indicateurs clés à jour sur n'importe quel écran, il permet à chacun d'enrichir ses connaissances à partir des données sociales et à toutes les équipes d’être au courant de tout ce qui concerne l’organisation, le secteur ou l’environnement concurrentiel.

Il permet de visualiser rapidement la réputation de la marque, d’analyser les performances d’une campagne ou d’un contenu en un simple coup d'œil sur un écran, et ainsi d’adapter éventuellement les tactiques au fil de l’eau ou de réagir en un temps record lorsqu'une crise survient.



Une solution de visualisation des données complète, simple, flexible et intégrée



Le nouveau Social Wall est naturellement intégré au sein de la plateforme Digimind Social dans un nouvel onglet, permettant aux utilisateurs d’en bénéficier dans leur environnement de travail usuel. Contrairement à un command center, il peut ainsi bénéficier nativement des paramétrages intégrés aux tableaux de bords déjà configurés et être immédiatement opérationnel.



Le Social Wall Digimind affiche les données de :

Plus de 25 sources différentes (réseaux sociaux, forums...)

Via plus de 900 graphiques,

Avec plus de 650 indicateurs disponibles

Et plus de 900 filtres pour affiner l’affichage.