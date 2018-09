Dynamisé par sa croissance continue dans la zone EMEA, MapR étend son territoire commercial et renforce son équipe de direction dans la region

MapR® Technologies, Inc., fournisseur de la principale plate-forme de données pour l'IA et l'analytique, annonce aujourd'hui des changements dans son équipe dirigeante EMEA pour accompagner sa croissance significative dans cette zone. S’appuyant sur sa forte présence au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et au Benelux, MapR met en place une région appelée Territoires Émergents pour développer plus efficacement les opportunités commerciales hors de ces marchés établis. La nouvelle activité couvrira l'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique du Sud qui représentent ensemble près de 50% du PIB de la région EMEA.



" Nous disposons d’une fantastique opportunité en dehors de nos marchés établis en Europe ", déclare Jim Stock, vice-président EMEA de MapR Technologies. "Alors que nous poursuivons le développement de nos opérations, nous devons nous assurer que les bonnes structures sont en place pour profiter au mieux de cette opportunité. Ajouter une organisation spécifique aux Territoires Émergents signifie que nous serons en mesure de mieux soutenir nos partenaires et mieux répondre aux besoins de nos clients dans cette région. "



Cette nouvelle région sera dirigée par Gert Paczynski.



" Il y a deux ans que Gert a rejoint MapR en tant que directeur des ventes pour l'Europe Centrale et de l’Est. Il compte à son actif l'ajout de plusieurs clients importants à notre portefeuille", souligne Jim Stock.



" De plus, l’approche axée sur les partenaires qu’il a utilisée pour développer son territoire a été exemplaire, ce qui sera critique dans ses nouvelles fonctions."



Par ailleurs, Fabian Wilckens a été promu à la tête de MapR en Europe Centrale et de l’Est. " Fabian a joué un rôle déterminant dans plusieurs aspects de notre croissance ici, en EMEA, et ces nouvelles responsabilités représentent une évolution naturelle de sa carrière chez MapR ", précise Jim Stock. La création de ces nouveaux territoires complète le plan de développement qui a débuté en août 2017, lorsque Jim Stock a repris les rênes de l'activité EMEA.



Martin Darling, Country Manager UK et Yann Aubry, vice-président pour l’Europe du Nord et de l’Ouest, complètent la direction EMEA.



Outre les relations clés avec les intégrateurs de niveau mondial dans la région, MapR a déjà établi des partenariats commerciaux essentiels avec EBCONT, B.E.A.R, CRMT, Trask, Pragsis Bidoop et le groupe Reply. MapR développera de nouvelles alliances avec des partenaires de confiance en tant qu’extension active de sa force de vente dans leur pays, grâce à une étroite collaboration avec son organisation Channels et Alliances.