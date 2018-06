MapR dévoile une mise à jour majeure de sa plate-forme de données pour l’IA et l’Analytique

MapR® Technologies, Inc., la principale plate-forme de données au service de l'Intelligence Artificielle et de l'Analytique, annonce aujourd'hui une série de nouveautés capitales de MapR Data Platform destinées à accélérer l'impact opérationnel des analyses automatisées, améliorer la productivité des développeurs et des data scientists, réduire le coût total de possession et rationaliser la sécurité et le stockage des data centers, sur site ou dans les déploiements du Cloud et de sa périphérie.

« Nos clients ont clairement indiqué que les approches traditionnelles de la gestion et du traitement des données pour l'IA et l'Analytique laissaient des vides critiques. Pour répondre à ces manques, les toutes dernières innovations de MapR permettent aux data scientists et aux développeurs d'alimenter l'IA et l'Analytique distribués en exploitant toutes les données pour une plus grande effectivité des résultats », déclare Anoop Dawar, vice-président senior, gestion des produits et marketing. « L'évolution permanente de la plate-forme MapR se manifeste dans cette version riche de nouvelles fonctionnalités, élaborées en étroite collaboration avec nos principaux clients, afin de fournir une plate-forme de données multi-température, multi-protocole, sur site, en périphérie et dans le Cloud. »

« L'intégration et la gestion des données sont au cœur de notre plate-forme avancée Liaison ALLOY®, conçue pour résoudre les problèmes complexes des grandes entreprises mondiales dans le secteur de la santé ou des services financiers comme dans d'autres domaines. La plate-forme de données MapR est essentielle pour qu’ALLOY rende possible le flux continu de données, en toute sécurité et à l’échelle d’exigence de nos clients », déclare Larry Mieldezis, DSI de Liaison Technologies. « Nous attendons avec impatience ces nouvelles fonctionnalités IA et Analytiques qui devraient apporter de nouveaux progrès intéressants pour nos clients tout en simplifiant considérablement les exigences de sécurité et de stockage pour notre plate-forme ALLOY. »

La mise à jour majeure de la plate-forme MapR porte sur des domaines clés d'innovation qui, pour la première fois, étendent la structure des données (data fabric) au stockage dans le cloud à travers la hiérarchisation des objets, intègrent le codage d’effacement (erasure coding) à l’ingestion rapide pour une conservation des données plus économique à long terme. Elle apporte des innovations de sécurité pour activer automatiquement la sécurité à travers l'environnement, ainsi qu’une nouvelle API S3 prenant en charge les applications de dernière génération et améliorant la portabilité des applications. Elle fournit également un large éventail d'améliorations en matière de diffusion analytique en continu et en temps réel.

Dans une note récente, Gartner estime qu’une nouvelle approche est nécessaire, déclarant que « l’augmentation des données a largement dépassé celle du potentiel de calcul, entraînant un déséquilibre dans les architectures système. L’apparition de charges de travail présentant des volumes de données importants qui demandent un traitement centré sur les données - comme l'IA, le calcul à haute performance (HPC) et l’IoT - démontrera ce déséquilibre du système, en particulier pour la circulation des données, conduisant à de nouvelles innovations architecturales pour combler cet écart » 1.

De nouvelles fonctionnalités totalement révolutionnaires

Parmi les nouveaux avantages des fonctionnalités et mises à jour ajoutées à la plate-forme MapR :

Des innovations de Core Data Service pour accélérer l'IA et les analyses et réduire le TCO

● Le positionnement automatique des données, piloté par des règles définies à partir de niveaux optimisés en termes de performances, capacités et coûts, sur site ou dans le Cloud, avec la hiérarchisation des objets,

● Le codage d’effacement en ingestion rapide peut désormais être utilisé pour des niveaux optimisés en capacité ou avec des disques SSD à haute vitesse pour un niveau d'analyse optimisé,

● L’interface native S3 pour les applications de dernière génération permet les analyses directes de données opérationnelles et la portabilité transparente des applications dans les environnements sur site et multi-cloud,

● Des services de sécurité avancés basés sur fichiers pour assurer la conformité de la sécurité de l'entreprise avec NFSv4.

Développement et déploiement des applications IA et analytiques simplifiés

● Des performances élevées, le traitement continu (continuous processing) de Spark 2.3 pour le streaming structuré et l'apprentissage automatique (machine learning),

● Le support d’un ensemble d’outils d’analyse avec Hive 2.3 qui compte plus de 800 JIRA résolues,

● La possibilité de créer des applications de streaming avec KSQL, sans programmation,

● Le développement simplifié d'applications d'analyse de flux avec la capture des données modifiées (Change Data Capture - CDC) et KStreams,

● Apache Drill 1.14 avec le support étendu de SQL, de hautes performances à grande échelle et l’expérience de requête avec Hue (Hadoop User Experience),

● Les liaisons natives entre les langages (Python et Node.JS) et les requêtes efficaces directement sur les types de données JSON sans ETL pour un développement plus rapide et plus facile des applications base de données.

Sécurité simplifiée et protection des données critiques

● Le cryptage des données fondé sur le volume au repos fournit un moyen supplémentaire d'empêcher les accès non autorisés aux données sensibles. Le cryptage est également utilisé pour éviter l'exposition à des violations telles que le reniflage de paquets et le vol d’informations sur les périphériques de stockage.

● Secure by Default garantit la sécurité immédiate en un seul clic de cette plate-forme de données, y compris les services de base et de l'écosystème pour les nouvelles installations. Toutes les données peuvent être stockées cryptées et toutes les connexions réseau sont cryptées avec l’authentification activée.

Partenariats

MapR collabore avec des entreprises novatrices de premier plan du Cloud computing. MapR collabore également avec des fournisseurs de logiciels leaders pour augmenter la valeur de leurs solutions et avec des sociétés de conseil et d'intégration de systèmes qui fournissent des services de conseil et d'implémentation, d'intégration et de formation à des clients communs.

« Nos clients comprennent l'importance des données et de la prise de décision fondée sur les données dans leur parcours de transformation numérique », déclare Justin Gillespie, Responsable des pratiques analytiques, Hackett Group. « La plate-forme de données leader MapR ne se contetne pas de placer haut la barre pour l'analyse transformationnelle, l'IA et le learning machine, mais c’est aussi une plate-forme qui améliore considérablement le TCO, la sécurité et l'agilité dans l'entreprise, que ce soit dans le cloud ou sur site.

Disponibilité

La dernière version de la plate-forme de données MapR est en cours de beta test client et sera disponible à la livraison au trimestre prochain.