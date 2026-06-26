En France, les entreprises réalisent que l'IA ne suffit plus : la priorité devient la donnée

Après deux années marquées par une accélération sans précédent des investissements dans l'intelligence artificielle, les entreprises françaises semblent arriver à une nouvelle étape de leur transformation. Selon le Data Streaming Report 2026 de Confluent, 84% des décideurs IT français considèrent désormais le data streaming comme une priorité stratégique, devant les technologies d'intelligence artificielle et de machine learning (80%).

Un signal fort qui traduit une évolution des préoccupations des entreprises : après avoir multiplié les expérimentations autour de l'IA, elles concentrent désormais leurs efforts sur les fondations de données nécessaires à son déploiement à grande échelle.

« Les entreprises françaises ont compris que la réussite de leurs projets d'IA dépend avant tout de leur capacité à exploiter des données fiables, gouvernées et disponibles en temps réel. L'enjeu n'est plus seulement d'adopter l'IA, mais de créer les conditions nécessaires pour qu'elle produise réellement de la valeur » explique Niki Hubaut, Country Leader France chez Confluent.

L'IA agentique reste largement au stade des expérimentations

L'étude révèle un décalage important entre l'intérêt suscité par l'IA agentique et sa mise en œuvre concrète dans les entreprises françaises. Alors que les agents IA s'imposent progressivement comme la prochaine étape de l'automatisation des processus métier, seuls 30% des décideurs IT français déclarent avoir déjà des solutions d'IA agentique en production.

Dans le même temps, près de six entreprises sur dix (59%) affirment être confrontées à au moins trois obstacles majeurs dans leurs initiatives IA.

Les principaux freins identifiés sont le manque de compétences en IA et en gestion des données (62%), les limites des infrastructures capables de traiter les données en temps réel (60%) ainsi que les difficultés liées à la qualité, à la fraîcheur et à la traçabilité des données (58%).

La qualité des données devient le véritable enjeu

L'étude montre que les entreprises françaises considèrent désormais les problématiques de données comme un facteur clé de réussite de leurs projets d'IA. Ainsi, 62% des répondants estiment que les infrastructures de données et les enjeux de qualité des données constituent un frein important au déploiement de l'IA agentique.

À l'inverse, 92% considèrent que le data streaming augmentera l'impact de leurs investissements dans l'IA et 92% estiment que les plateformes de data streaming peuvent accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle.

Ces résultats illustrent un changement de perspective : les entreprises ne cherchent plus uniquement à expérimenter l'IA, mais à disposer des infrastructures nécessaires pour l'alimenter avec des données fiables, contextualisées et disponibles en temps réel.

« L'intelligence artificielle ne vaut que par la qualité des données qui l'alimentent. Les entreprises les plus avancées ne sont pas nécessairement celles qui investissent le plus dans les modèles, mais celles qui investissent dans leur capacité à connecter, gouverner et exploiter leurs données en temps réel. C'est ce qui leur permettra de passer des démonstrations aux usages industriels » ajoute Niki Hubaut.



Méthodologie

Pour cette cinquième édition du Data Streaming Report, Confluent s’est associé à Freeform Dynamics et Radma Research afin d’interroger 4 625 décideurs IT familiers avec le data streaming, dont le niveau d’expérience avec cette technologie varie de débutant à expert. Les répondants occupent des fonctions stratégiques et de direction au sein de leur organisation. L’échantillon comprend notamment des membres de directions générales (C-level), des directeurs, vice-présidents, managers, experts seniors et consultants seniors travaillant dans des entreprises de plus de 500 collaborateurs. L’étude couvre 14 pays : les États-Unis, le Canada, l’Australie, la France, l’Allemagne, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, Singapour, l’Espagne, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, l’Arabie saoudite et la Thaïlande.