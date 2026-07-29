Nutanix lance un serveur MCP pour sécuriser les agents IA dans le cloud hybride

Nutanix (NASDAQ : NTNX), un leader du multicloud hybride, annonce le lancement d'un serveur Model Context Protocol (MCP) open source pour Nutanix Cloud Platform (NCP). Cette nouvelle passerelle permet aux entreprises d'utiliser des agents IA pour automatiser leurs opérations cloud tout en appliquant les politiques de sécurité, de gouvernance et de contrôle d'accès de la plateforme.



Relié à l'API Nutanix Prism v4, le serveur MCP traduit les requêtes formulées en langage naturel en appels API sécurisés. Les équipes IT peuvent ainsi automatiser des tâches d'administration, développer leurs propres agents IA ou intégrer des assistants tels que GitHub Copilot, Claude Code ou Cursor à leur environnement Nutanix, sans compromettre la maîtrise de leur infrastructure.



Le serveur MCP s'appuie sur les mécanismes natifs de gouvernance de Nutanix Cloud Platform. Les agents IA connectés héritent ainsi des contrôles d'accès granulaires, des politiques de sécurité et des capacités d'audit de la plateforme. Chaque agent ne peut accéder qu'aux API pour lesquelles il dispose d'une autorisation explicite.



La solution intègre également des mécanismes de régulation des appels API afin de limiter les usages abusifs et de contribuer à prévenir les attaques par essaim d'agents. Des journaux détaillés assurent la traçabilité des actions exécutées, tandis que les opérations longues sont gérées de manière asynchrone afin de permettre aux agents d'en suivre l'exécution jusqu'à leur achèvement.



Les équipes informatiques peuvent ainsi utiliser des agents IA pour analyser l'état de leurs systèmes, produire des diagnostics ou préparer des workflows d'automatisation, tout en conservant une validation humaine avant les opérations sensibles.



« Nutanix s’appuie depuis longtemps sur l’automatisation pour simplifier les opérations cloud complexes. Le serveur MCP constitue une nouvelle étape particulièrement prometteuse, qui nous permet d’intégrer la puissance des agents IA autonomes à la gestion du cloud, déclare Thomas Cornely, Executive Vice President, Product Management chez Nutanix. En créant une passerelle sécurisée entre les outils d’IA et notre plateforme, nous donnons aux clients la confiance nécessaire pour utiliser l’IA afin d’exploiter et de gouverner leurs environnements hybrides multicloud en toute sécurité. »



Le serveur MCP simplifie également le développement d'outils d'automatisation. En fournissant aux assistants de développement IA une description précise de Nutanix Cloud Platform, il permet de générer des scripts compatibles avec les principaux langages, notamment Python, Go, Java, JavaScript, PowerShell et curl.



Les équipes peuvent également créer leurs propres agents IA, définir précisément leurs autorisations et automatiser leurs processus d'exploitation tout en s'appuyant sur les mécanismes de sécurité de Nutanix Cloud Platform.



Le serveur MCP pour NCP est disponible en open source sur developers.nutanix.com et peut être utilisé avec les agents IA développés ou choisis par les clients.