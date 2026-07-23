Workiva lance des agents d’IA spécialisés et une couche d’intelligence pour améliorer le reporting à fort enjeu

Workiva Inc. (NYSE: WK), une plateforme de référence pensée pour répondre aux exigences d’audit au service de la confiance, la transparence et la responsabilité des entreprises, annonce le lancement de trois agents d’IA conçus spécifiquement pour ces usages, et de Workiva Knowledge, une couche d’intelligence persistante fondée sur les données, les instructions et les contenus d’une organisation.



Ces agents aideront les clients bénéficiant d’offres avancées à accélérer leurs processus de reporting et de conformité, avec le niveau de contrôle et de traçabilité fourni par la plateforme Workiva. Ensemble, ces capacités permettront aux équipes en entreprise de s’appuyer sur une IA encadrée, à la vitesse et à l’échelle requises par leur organisation.



« Les équipes chargées de la finance, de la durabilité, du risque et de la conformité passent de l’exécution à l’orchestration au fur et à mesure de l’augmentation de la charge confiée aux d’agents, et nous développons la plateforme qui rend cette transformation possible, explique Deepak Bharadwaj, Chief Product Officer chez Workiva. À mesure que nous faisons évoluer la plateforme Workiva, nous restons fidèles à ce sur quoi nos clients ont toujours pu compter : de la précision, de la transparence et des solutions s’appuyant sur la réalité et la complexité de leur travail. »



Des agents au service d’équipes n’ayant pas droit à l’erreur



Les équipes chargées du reporting et de la conformité consacrent un temps considérable à croiser des données et à les comparer aux normes et aux informations communiquées par leurs pairs. Si ce travail est essentiel, il devient extrêmement contraignant à grande échelle. Les agents d’IA spécialisés de Workiva assument cette charge et produisent des résultats traçables, justifiables et prêts pour les audits.



Tie-Out Agent



Garantir la cohérence des chiffres d’un rapport financier et leur correspondance avec leur source est l’une des étapes les plus chronophages du processus de clôture financière. Le Tie-Out Agent de Workiva effectue des vérifications exhaustives sur l’ensemble des rapports financiers, signale les écarts et présente des explications générées par l’IA pour chaque variation. Les équipes peuvent ainsi détecter les erreurs plus tôt, accélérer les clôtures et disposer d’une piste d’audit entièrement documentée, ce qui fluidifie les révisions internes et les examens externes.



Benchmarking Agent



L’alignement des informations financières publiées sur les pratiques du marché nécessite une visibilité sur la manière dont les pairs communiquent leurs informations, un travail de recherche qui, traditionnellement, s’effectuait en dehors des processus de reporting. Avec le Benchmarking Agent de Workiva, les informations comparatives ne sont plus dissociées du reste, mais intégrées à la plateforme même où les informations à publier sont préparées et vérifiées. Cet agent analyse les données publiques de sociétés comparables issues des formulaires 10-K et 10-Q déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, ce qui permet aux équipes responsables du reporting financier de constituer des groupes personnalisés, d’identifier les écarts dans les informations publiées et de préparer ces dernières en s’appuyant sur des éléments traçables jusqu’à la source.



Sustainability Disclosure Agent



Les contraintes de conformité augmentent à mesure que les exigences de reporting en matière de durabilité se multiplient à l’échelle mondiale. Le Sustainability Disclosure Agent de Workiva élabore, vérifie et améliore les informations à publier au regard des normes ESRS et ISSB, et produit des analyses d’écarts et des grilles d’évaluation de la conformité assortis de recommandations opérationnelles. Les équipes passent ainsi de l’interprétation des nouvelles exigences à la révision de documents prêts à être déposés, avec moins d’écarts et une traçabilité claire de l’élaboration de chaque élément.



Une intelligence qui se renforce à chaque cycle de reporting



Les agents de Workiva allègent les tâches fastidieuses, tandis que Workiva Knowledge établit une base commune pour toutes les interactions avec l’IA sur la plateforme. Knowledge permet aux clients de développer une intelligence alimentée par les données, les instructions personnalisées et les contenus de leur organisation, qu’il s’agisse de documents déposés antérieurement, de politiques internes, de directives institutionnelles ou de documents issus de sources fiables. Cette base s’enrichit à chaque cycle de reporting, de sorte que chaque interaction avec l’IA s’appuie sur la précédente. Knowledge est complétée par la flexibilité de la passerelle Workiva MCP (Model Context Protocol) récemment annoncée.



Cette dernière permet aux clients d’utiliser l’IA de leur choix et de s’affranchir des alternatives manuelles, tout en préservant les autorisations, la gouvernance et la traçabilité des données propres à Workiva. Knowledge garantit que les résultats générés par l’IA de Workiva, quel que soit le modèle ou l’agent qui les produit, sont ancrés dans leur contexte et peuvent être rattachés à la source ayant servi à leur élaboration.



Pour l’ensemble des clients Workiva, Knowledge constitue le fondement des tâches à fort enjeu : publication d’informations cohérentes avec les documents déposés antérieurement, rédaction de textes prêts pour les examinateurs assortis d’une piste d’audit complète, réponse aux demandes des autorités de régulation en s’appuyant sur des formulations issues des documents précédemment approuvés, et bien plus encore. Il en résulte une IA qui ne se contente pas de rationaliser ou d’enrichir le travail. Les données chiffrées et les textes produits résistent à l’examen minutieux des parties prenantes, et permettent aux dirigeants de faire confiance aux analyses générées par l’IA tout en ayant la possibilité de les vérifier.