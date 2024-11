Converteo obtient la spécialisation Data Analytics Services de Google Cloud

Converteo est fier d'annoncer l'obtention de la certification Partenaire Spécialisé en Analyse de Données délivrée par Google Cloud. Cette distinction, la plus haute désignation technique du programme Google Cloud Partner Advantage, reconnaît l'expertise de Converteo en matière d'ingestion, de préparation, de stockage et d'analyse des données, en utilisant les technologies de pointe de Google Cloud.



La spécialisation est conçue pour fournir, aux clients utilisant déjà ou souhaitant utiliser Google Cloud, des partenaires qualifiés, disposant d’équipes donc les compétences techniques ont été validées par Google Cloud et un évaluateur tiers.



Cette certification témoigne de la capacité étendue de Converteo à fournir à ses clients, des grands comptes internationaux aux entreprises en forte croissance qui recherchent de la scalabilité, un niveau d’intervention d’excellence sur l’un des environnements leaders du marché.



“La transformation du business et des organisations de nos clients, par la data et IA, passe par un effort de “data-démocratisation”. C’est ainsi que depuis plus de 10 ans nous menons des projets Data Analytics sur les technologies Google Cloud. Cette spécialisation est la preuve du succès de ces projets et du savoir-faire que nous avons développé. Nous aimons penser que c’est aussi une validation du choix du positionnement gagnant de Converteo, un positionnement hybride entre stratégie et déploiement, métier et technologie, conduite du changement et optimisation par l'analyse des données.” s’est félicité Raphaël Fétique, Senior Partner et co-fondateur de Converteo.