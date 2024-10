Equadis intègre la puissance de l’Intelligence Artificielle générative de Google Cloud au sein de son PIM omnicanal

L’IA, un atout indispensable du PIM



Dans un contexte où les attentes des consommateurs évoluent rapidement, les volumes de données explosent et les canaux de distribution se multiplient, les marques et distributeurs doivent impérativement s'adapter. Offrir des expériences d'achat fluides et cohérentes, avec un discours personnalisé et adapté à chaque cible, quel que soit le canal d’achat, est désormais crucial. L'intégration de l'intelligence artificielle au sein d'une solution de gestion de l'information produit (PIM) devient indispensable pour maîtriser ces volumes de données croissants, améliorer l’efficacité des équipes et garantir une expérience produit satisfaisante. Dans ce marché en constante évolution, un PIM enrichi par l’IA n’est plus seulement un avantage stratégique, c’est une nécessité pour rester compétitif et centré sur le client.



Le PIM Equadis intègre l’IA de Google Cloud : un choix stratégique et sécurisé



Equadis, créateur de l’unique PIM omnicanal du marché, a choisi de s’associer au pionnier et expert de l'IA, Google Cloud, pour intégrer à sa solution les modules d'IA générative les plus puissants et les plus high-tech disponibles sur le marché. Ce choix technologique garantit à ses utilisateurs performance, sécurité et efficacité, et assure qu’aucune donnée générée par les modules d'IA n’est prélevée ou stockée par Google Cloud. Grâce à ce partenariat, Equadis continue de proposer des solutions de pointe, évolutives et fiables, offrant à ses clients un avantage compétitif dans un environnement digital en pleine évolution.



« Grâce à l'intégration de l'IA générative, le PIM Equadis sera en mesure d'améliorer ses performances et de proposer une expérience plus personnalisée, enrichie et évolutive. Cette intégration renforcera également ses capacités à traiter avec rapidité, précision et efficacité des demandes complexes. L'approche innovante et stratégique d'Equadis, combinée à l’intégration de notre IA, positionne l'entreprise comme un partenaire de choix pour accompagner ses clients dans leur transformation digitale. » déclare Bianca End, Head of Sales, Digital Natives and Midmarket – Google Cloud



IA traduction, le premier module d'une série d'innovations à venir



Alors que la traduction est essentielle voire indispensable pour mener une stratégie d’expansion internationale réussie, cette étape peut néanmoins s’avérer complexe, c’est pourquoi Equadis a choisi l’IA traduction comme premier module pour renforcer ses solutions.



Ainsi, Equadis offre à ses utilisateurs une solution rapide et efficace pour traduire instantanément leurs contenus, qu’il s’agisse d’un simple champ ou de l’intégralité d’une fiche produit. Disponible en 20 langues, cette innovation permet aux marques et distributeurs de commercialiser leurs produits à l’échelle mondiale. Directement intégré à la fiche produit, ce module se distingue par sa simplicité d’utilisation et sa précision inégalée, respectant à la fois les nuances linguistiques et les exigences légales de chaque pays. Les utilisateurs conservent un contrôle total, l’approbation finale restant à leur discrétion avec la possibilité de choisir ou ajuster manuellement les suggestions proposées.



Véritable atout pour les marques et les distributeurs, ce puissant module d’IA traduction leur fournit des traductions de qualité, tout en optimisant leur temps de façon immédiate mais aussi future (IA auto-apprenante grâce aux requêtes de traduction), en réduisant leurs coûts, mais aussi en ayant l’opportunité d’approcher ou d’asseoir leurs positions sur les marchés internationaux.



Ghislain Esquerre, CEO d’Equadis commente : « Intégrer des modules révolutionnaires d’intelligence artificielle au sein de notre solution PIM constitue une étape décisive dans le perfectionnement des solutions Equadis actuelles et à venir. Le choix de Google Cloud est le résultat d'une réflexion stratégique visant à offrir à nos clients des solutions parmi les plus puissantes, performantes et sécurisées du marché, et ainsi de leur donner l’opportunité de réinventer l’expérience client et d’accélérer la croissance de leur entreprise. Par ailleurs, notre accompagnement humain reste au cœur de notre stratégie, car c'est cette proximité qui garantit l'adoption réussie de ces technologies innovantes. »



[1] PIM : Product Information Management - solution logicielle dont les principaux objectifs pour ses utilisateurs sont de collecter, exploiter, enrichir et diffuser les informations liées aux produits. Ces données concernent : les produits (informations marketing, qualité, logistique…), les assets digitaux (visuels, documents…), les prix (permanents et promotionnels) et toutes informations spécifiques liées à l’organisation de l’entreprise. L’utilisation d’un PIM répond aussi bien aux besoins des marques que des distributeurs, qui doivent échanger un nombre exponentiel de données en interne et en externe.