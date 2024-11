Informatica apporte sa contribution aux mégatendances de Microsoft Azure (IA générative, Microsoft Fabric et format en tables de données ouvertes) avec de nouvelles fonctionnalités

Informatica (NYSE: INFA), leader de la gestion des données basée sur l’IA dans le Cloud pour les entreprises, annonce aujourd'hui trois fonctionnalités avancées pour Microsoft Azure qui aideront les clients à construire, déployer et mettre en œuvre des innovations utilisant l'IA et l'analytique, grâce à des données fiables. Ces apports significatifs permettent aux entreprises du monde entier d'exploiter tout le potentiel de l’IA générative et de l'analytique en utilisant les services d'IA et d'analytique de Microsoft, notamment le service Microsoft Azure OpenAI.



Les nouvelles fonctionnalités disponibles sont :



Le modèle de référence d’IA générative pour le service Azure OpenAI – Accélère le développement et le déploiement d'expériences d’IA générative et de copilotage de niveau entreprise avec des architectures de référence et des modèles utilisant la plateforme Intelligent Data Management CloudTM (IDMC) d'Informatica et les services d’Azure OpenAI.

Un ELT SQL amélioré pour Microsoft Azure – Permet la définition et l'exécution de pipelines de données sans code, avec un traitement basé sur le SQL dans la base de données pour augmenter les performances et l’échelle.

La prise en charge en format Iceberg pour ADLS Gen2 – Prend en charge la migration et l'intégration des données vers Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen2 au format Iceberg, débloquant ainsi les avantages prix/performances d'Iceberg pour le stockage et l'accès aux ensembles de données à grande échelle pour l'IA.

Modèle de référence pour le service Azure OpenAI



Alors que les entreprises se tournent de plus en plus vers les LLM et les applications d’IA générative proposés par le service Azure OpenAI, la nouvelle suite de solutions d’IA générative d'Informatica spécifiques à Microsoft simplifie la création d'applications d’IA générative pour les entreprises, et d'expériences Microsoft Copilot.



Les solutions d’IA générative d'Informatica pour le service Azure OpenAI permettent aux clients de bénéficier des avantages suivants :



L'intégration transparente avec le service Azure OpenAI, Azure AI Search et les bases de données vectorielles telles que Pinecone sur Azure, ce qui permet aux entreprises d'accélérer leurs initiatives en matière d'IA tout en maintenant l'intégrité et la gouvernance de leurs données.

Une solution de gestion des données de référence (MDM) à la pointe de l'industrie, au cœur de ces nouvelles fonctionnalités, enrichissant les applications d’IA générative avec des données d'entreprise fiables.

Des prompts et des réponses contextualisés, basés sur des glossaires commerciaux normalisés, tandis que des contrôles de qualité des données intégrés optimisent la sélection des ensembles de données RAG.

IDMC prend en charge un ELT SQL amélioré sur Microsoft Fabric Datawarehouse



Informatica est le premier éditeur de logiciels indépendant à proposer l'ELT pour Microsoft Fabric Datawarehouse. En tant que partenaire de conception de Microsoft, cette nouvelle fonctionnalité permet aux entreprises de consolider et de transformer les données directement dans l'environnement datawarehouse de Microsoft Fabric, offrant aux clients la flexibilité des pipelines de données sans code pour préparer et nettoyer leurs données afin de pouvoir les analyser.



La prise en charge de l’ELT SQL permet également aux clients de valider efficacement les données et d'améliorer leur analyse grâce à la puissance de Microsoft Fabric, incluant la gouvernance des données, le traitement des contrôles de qualité pour assurer l'exactitude et la conformité des données, et l'obtention rapide d'informations à l'aide de PowerBI. La prise en charge de l’ELT SQL sur Microsoft Fabric permet aux clients de Microsoft Fabric de consolider les données provenant de sources multiples, de valider et de nettoyer les données, et de mettre en œuvre des analyses améliorées sur les données nettoyées au sein de Microsoft Fabric. Il en résulte une solution sécurisée qui utilise efficacement les ressources informatiques de Microsoft Fabric.



Prise en charge en format Iceberg pour ADLS Gen2



Informatica permet à ses clients d'intégrer les données d'entreprise au format Iceberg, ce qui leur permet de réduire les coûts de stockage des données et de sélectionner les moteurs de requête appropriés à leurs cas d'usage et à leurs objectifs de prix et de performance. La prise en charge du format de table ouverte Apache Iceberg sur Azure étend ses capacités d'intégration de données sur Azure Data Lake Storage Gen2.



Cette amélioration fait d'Informatica l'un des premiers fournisseurs à offrir une prise en charge complète des formats de tableaux ouverts dans l'écosystème Azure. Elle répond à la demande des clients qui souhaitent disposer de plus d’options dans la manière de stocker et de gérer les données pour l'analytique et l'IA au sein de l'écosystème Azure.



Pratik Parekh, Vice-président senior et Directeur général d'Informatica, explique : « Ces nouveaux modèles de référence et innovations en matière de gestion des données sont conçus spécifiquement pour les services Microsoft afin de garantir que les clients de Microsoft qui adoptent le service Microsoft Azure OpenAI, Microsoft Fabric et le format table ouverte dans Azure bénéficient de l'ensemble des capacités de gestion des données d’IDMC pour accélérer et développer leurs initiatives en matière d'IA et d'analytique ».



« Notre collaboration avec Informatica continue de redéfinir la façon dont les entreprises utilisent le service Azure OpenAI de Microsoft », a déclaré Asha Sharma, Vice-présidente et Directrice produit de la plateforme IA de Microsoft. « Le puissant modèle de référence d'Informatica facilite l'adoption par les clients des solutions du service Azure OpenAI, et la prise en charge des tables de données ouvertes Iceberg alimente de nouvelles solutions d'IA en apportant davantage de données dans Azure ».