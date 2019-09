Experts-comptables : Comment l’Intelligence Artificielle leur simplifie vraiment la vie ?

Avec son innovation Tiime Pulse, la start-up française Tiime est donc la première à apporter des solutions totalement novatrices.



Pionnière, elle fait de l’IA une véritable alliée de l’expert-comptable, faisant bouger les méthodes de travail pour des bénéfices concrets : production en continu, meilleure rentabilité, gains de productivité …



Adopter Tiime Pulse c’est aussi pour un cabinet comptable, se positionner comme un précurseur, acceptant et assimilant les changements technologiques qui vont faire bouger les lignes d’un marché encore traditionnel.



Un message fort en direction des équipes mais aussi des clients, entrepreneurs toujours réceptifs aux évolutions qui leur simplifient le quotidien.



La fin des petits papiers



Un portefeuille débarrassé de toutes les notes de déjeuners et autres tickets de stationnement… Des factures simplement éditées en quelques clics et soigneusement classées et conservées…



Un fantasme inaccessible d’entrepreneur ? Non ! Une réalité grâce à Tiime qui propose également aux entrepreneurs deux applications gratuites permettant de simplifier leur gestion au quotidien.



D’un côté, Tiime Receipt permet de centraliser tous ses justificatifs de dépenses dans son appli.



Véritable innovation sur le marché : ces documents dématérialisés ont une valeur probante reconnue par l’administration grâce à un cachet serveur.



Nul besoin de conserver l’original, tout est enregistré !



Fini les classements de pièces interminables, l’entrepreneur peut jeter ses justificatifs sans stress !



De l’autre, Tiime Invoice, promesse d’une facturation aisée, rime aussi avec suivi des règlements en temps réel et envoi des devis partout via son smartphone ou son ordinateur.



Avec ces deux innovations, Tiime rend le quotidien des entrepreneurs bien plus doux…



Quand un entrepreneur rencontre un expert-comptable



Mais une comptabilité, cela se fait à deux ! Et dans le couple entrepreneur-expert-comptable, il y a parfois des tensions et pertes de temps liées aux oublis, aux délais de transmission des pièces essentielles…



Le but de Tiime Pulse :



faciliter la récupération des éléments des clients pour l’expert-comptable: Les données de Tiime Receipt et Tiime Invoice se retrouvent automatiquement dans l’interface Tiime Pulse de l’expert-comptable.

automatiser la génération des écritures comptable et ainsi, faire gagner un maximum de temps à l’expert-comptable, en évitant une saisie manuelle très chronophage.

Et demain : Tiime ambitionne d’accompagner l'expert-comptable dans la génération des déclarations de TVA, bilans et liasses fiscales.



Tiime est la seule entreprise à utiliser le deep learning pour faciliter le travail de l’expert-comptable.



Pas de doute avec Tiime, la révolution comptable… c’est maintenant !