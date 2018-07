Fingrid Datahub Oy choisit CGI pour développer et exploiter sa principale plateforme de données pour l'échange d'information sur le réseau électrique

Le contrat d'une valeur de 41,9 millions d'euros couvre l'exécution du projet, les licences, ainsi que les services de soutien et de maintenance pour une période de quatre ans.



Fingrid Datahub Oy, mis en place pour exploiter Datahub, adoptera le système de marchés centraux exclusif de CGI en remplacement de son système actuel d'échange de données informatisées (EDI). Le système de CGI répond aux principales exigences découlant des législations du domaine de l'énergie, des demandes du secteur de l'énergie et des besoins d'affaires propres à Fingrid en matière de traitement, protection et sécurité des données, de processus synchronisés du marché de l'électricité de détail, ainsi que de soutien et de maintenance.



Grâce à une automatisation des processus de pointe, Datahub simplifiera, accélérera et améliorera l'efficacité de l'échange de données dans tout le marché finlandais de l'électricité de détail. Du point de vue des consommateurs, Datahub soutiendra également de nombreux services permettant d'améliorer grandement l'expérience client.



« Le secteur de l'énergie connaîtra une transformation majeure au cours des prochaines années, a souligné Asta Sihvonen-Punkka, chef de la direction de Fingrid Datahub Oy. La tendance dans le transport de l'électricité s'inscrit désormais vers un environnement propre, fiable et axé sur le marché. Datahub jouera un rôle très important dans cette transition du marché. »



« Nous sommes ravis que Fingrid ait choisi de s'associer à CGI, a affirmé Leena-Mari Lähteenmaa, vice-présidente principale des opérations de CGI en Finlande. Il s'agit du plus important changement dans le marché de l'électricité de détail depuis la libéralisation du commerce de l'électricité. Ce projet stratégique de numérisation favorisera la mise en place de processus d'affaires quotidiens plus efficaces et de capacités novatrices telles qu'une gestion de la demande en électricité. Les consommateurs auront également la possibilité de changer de fournisseur d'électricité plus rapidement et jouiront de nombreux nouveaux services. »



Des équipes de CGI en Finlande, aux Pays-Bas et en Inde travailleront ensemble au développement, à la mise en œuvre et à la maintenance du système. CGI travaillera également avec First Derivatives plc afin d'intégrer leur technologie Kx aux fonctionnalités novatrices de gestion des données de compteurs et de règlement au nouveau système.



CGI a développé et exploite à l'heure actuelle les deux tiers des systèmes de marchés centraux à l'échelle mondiale, y compris dans les pays nordiques européens et au Royaume-Uni. Ces systèmes sont soutenus par plus de 500 experts de CGI dans le domaine des marchés centraux, partout dans le monde.



Comptant plus de 40 années d'expérience dans le soutien de la transformation du secteur des services publics à l'échelle mondiale, CGI est le partenaire de plus de 450 fournisseurs d'électricité, d'eau et de gaz naturel, y compris 8 des 10 principales sociétés de services publics en Europe et en Amérique du Nord.