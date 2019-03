Dalkia et METRON signent un partenariat pour une offre numérique afin d'accélérer la transition énergétique des industriels

Le partenariat a été signé entre METRON, entreprise innovante du numérique, et Dalkia pour une nouvelle offre de pilotage de la performance énergétique et environnementale des sites industriels, sur-mesure et adaptée à tous les domaines d'activité.



La solution Dalkia Analytics powered by METRON allie l'expertise en efficacité énergétique de Dalkia et la technologie de pointe d'intelligence énergétique de METRON, qui combine big data et intelligence artificielle. Les industriels pourront ainsi optimiser, en continu, la performance énergétique de leurs installations et réaliser jusqu'à 15% d'économies sur leur facture énergétique.



L'industrie consommant près d'un quart de l'énergie française et un tiers de son électricité[1], de nombreuses initiatives ont vu le jour pour accompagner ce secteur dans la décarbonation de ses activités comme la norme ISO 50001 qui promeut la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie. L'offre Dalkia Analytics powered by METRON vient notamment accompagner les industries dans cette démarche, faciliter leur transition énergétique et augmenter leur compétitivité.



Sylvie Jéhanno, Présidente-Directrice Générale de Dalkia a déclaré : « Le lancement de cette offre innovante, créée en partenariat avec METRON, va permettre de renforcer la performance de nos clients industriels dans leur transition énergétique et numérique. Avec ce nouveau service, les industries entrent dans l'ère de l'usine 4.0 : elles optimisent le fonctionnement de leurs installations, réalisent des économies d'énergie et diminuent leur empreinte carbone.»



« Je suis fier qu'un leader français des services énergétiques choisisse la technologie METRON pour pouvoir emmener ses clients encore plus loin dans la transition énergétique. Ce partenariat, sans lien capitalistique, va également permettre d'offrir de nouveaux services à nos clients et d'accélérer notre activité en France, tout en continuant à nous développer à l'étranger, où nous réalisons déjà 75 % de notre chiffre d'affaires. Nous franchissons ainsi avec Dalkia une étape clé pour notre croissance », ajoute Vincent Sciandra CEO et fondateur de METRON.