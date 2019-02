Forescout dévoile la première plateforme unifiée de visibilité et de contrôle des devices du marché dédiée à la sécurité de l’IT et de l’OT

Rédigé par Communiqué de Forescout le 22 Février 2019

Grâce à l’intégration de la technologie SecurityMatters au sein de sa plateforme centrale, Forescout permet une visibilité et un contrôle de bout en bout sur toutes les couches du réseau dédiées aux technologies de l’information (IT) et opérationelles (OT).

Le spécialiste de la sécurité de l’Internet des Objets (IoT) augmente également la visibilité des environnements multi-cloud, SDN et des environnements industriels grâce à de nouvelles intégrations avec Microsoft Azure, Cisco ACI et le portefeuille switch de Belden.

Il améliore aussi l'automatisation des contrôles de segmentation du réseau et de la réponse aux incidents grâce à de nouvelles intégrations avec Fortinet, Cisco DNA-Center et ServiceNow pour atténuer les risques cybernétiques.



Forescout Technologies, Inc. (NASDAQ: FSCT), spécialiste de la sécurité de l’Internet des Objets (IoT), dévoile aujourd'hui la première plateforme unifiée de visibilité et de contrôle des périphériques pour l’IT et l’OT. Intégrant le savoir-faire technologique de SecurityMatters, récemment acquis, à sa plateforme de base, Forescout offre la visibilité et les capacités de contrôle des périphériques les plus robustes du marché pour gérer les cyber-risques tant pour l’IT que l’OT. De nouvelles améliorations apporteront une vue complète des infrastructures multi-cloud, une auto-classification supérieure pour les dispositifs médicaux et industriels et automatiseront les contrôles de segmentation du réseau à travers les pare-feu, ainsi que dans les environnements de réseaux virtualisés, les environnements Cloud et le software-defined Network (SDN).



« Selon Gartner, un DSI moyen sera responsable, d'ici 2023, de trois fois plus d’endpoints que ce qu'il avait a gérer en 2018[1]. Nous constatons que la grande majorité de cette croissance provient de l'IoT et de l'OT, ainsi que d'instances de Cloud public et privé, gérés par l'entreprise, plus que des dispositifs informatiques traditionnels », a déclaré Michael DeCesare, CEO et président de Forescout. « Avec la dernière version de sa plateforme, Forescout est le seul acteur du marché capable d'offrir une véritable visibilité et un contrôle des périphériques connectés dans toute l'entreprise, de l'IT à l’OT, et d’évaluer jusqu'à deux millions de périphériques, indépendamment des environnements physiques, virtuels, Cloud ou hybrides. »



D'ici 2021, 70 % de la sécurité OT sera gérée directement par le DSI, le responsable de la sécurité ou le RSSI, contre 35 % aujourd'hui[2]. Les équipes informatiques ne sont plus seulement chargées de la gestion des périphériques utilisateurs, des applications et des données, mais sont désormais responsables de l'exécution des opérations business sécurisées et rationalisées. Tout d'abord, il faut savoir quels appareils sont connectés aux réseaux des campus, des datacenters, des Cloud et des OT. La plateforme unifiée de Forescout permettra aux clients d'obtenir une connaissance complète de la situation de tous les actifs de leur réseau, de comprendre leur profil de risque cybernétique et opérationnel, d'automatiser les actions visant à atténuer l'exposition et de mettre à l'échelle deux millions de dispositifs indépendamment des environnements (physiques, virtuels, Cloud ou hybrides).



La plateforme de Forescout offre les fonctionnalités et avantages suivants :



Visibilité étendue des périphériques sur les environnements OT, les datacenters et le Cloud. Forescout étend la visibilité pour permettre aux entreprises d’obtenir une vue unifiée de tous les périphériques. La plateforme inclut désormais Microsoft Azure, et vient compléter l’offre Forescout existante avec AWS et VMware. La nouvelle intégration avec Cisco ACI offre une visibilité sur le SDN pour les environnements de data center. L'intégration avec les commutateurs industriels de Belden, ainsi que la nouvelle surveillance passive dans les couches inférieures des piles réseau OT, offre une meilleure visibilité des systèmes de contrôle industriels et des dispositifs OT.

Auto-classification pour les dispositifs médicaux, industriels et l’IoT : Les améliorations considérables apportées aux capacités d'auto-classification permettent maintenant aux entreprises d'identifier plus de 500 systèmes d'exploitation différents et plus de 5 000 fournisseurs et modèles de périphériques distincts. La nouvelle inspection approfondie de plus de 100 protocoles IT et OT permet une classification précise des dispositifs de soins de santé de plus de 350 fournisseurs de technologies médicales et de milliers de dispositifs de contrôle et d'automatisation industriels. Le Cloud Forescout dédié à ces dispositifs a maintenant a dépassé les huit millions, permettant une efficacité, une vitesse et une couverture de classification supérieures à la fois pour l’IT, l’IoT et l’OT.

Progrès en matière de contrôles et d’automatisation de la segmentation du réseau : Au fur et à mesure que les entreprises adoptent une segmentation IT et OT, Forescout leur permet d'automatiser les contrôles à travers des pare-feu hétérogènes ainsi que des environnements physiques, virtuels, Cloud et SDN. La plateforme Forescout inclut maintenant l'orchestration des contrôles de segmentation avec les pare-feu de nouvelle génération de Fortinet et le Cisco DNA-Center. Cela s'ajoute aux capacités de segmentation existantes dont Forescout bénéficie avec Palo Alto Networks, Check Point, AWS, VMware et les principaux équipements réseau d'entreprise et industriels. Au fur et à mesure que les entreprises adoptent la segmentation IT et OT, cela leur permet d'automatiser les contrôles à travers des pare-feu hétérogènes ainsi que des environnements physiques, virtuels, Cloud et SDN.

Amélioration de l'évaluation des risques et de la réponse à incident : Avec la connectivité croissante entre l’IT et l’OT, il est important de comprendre le profil de risque des appareils dans les deux domaines. Forescout ajoute de nouvelles capacités d'évaluation des risques, y compris l'évaluation de la vulnérabilité des appareils OT et des systèmes de contrôle industriel (ICS). De plus, la nouvelle détection des dispositifs malveillants identifie les imposteurs à l'aide de techniques d'usurpation d'identité, aide les entreprises à prévenir les accès malveillants et améliore la conformité aux audits. Pour les entreprises qui cherchent à améliorer la sécurité et l'efficacité de leurs opérations informatiques, la plateforme Forescout s'orchestrera désormais avec les produits ServiceNow ITSM et Security Operations pour automatiser la réponse aux incidents.

Forescout offre désormais la plateforme de contrôle et de visibilité la plus évolutive et la plus modulaire du marché. Composée de produits logiciels qui commencent par la visibilité de l'appareil dans Forescout eyeSight, les clients peuvent y ajouter des produits tels que Forescout eyeControl et Forescout eyeExtend lorsque leurs besoins augmentent. Les clients et les partenaires de distribution disposent d'une flexibilité totale pour personnaliser leur achat et choisir une licence perpétuelle ou un abonnement à durée déterminée.



« Le domaine de la cybersécurité connaît un véritable tournant. Aujourd’hui, les appareils connectés sur IP continuent d'inonder les entreprises, l’IT converge avec l’OT et les entreprises migrent vers le Cloud. Ces tendances peuvent entraîner des risques importants et poussent l'industrie à se tourner vers les plateformes intégrées afin de réduire la complexité et de la gérer autant que possible. Forescout est l'un des premiers acteurs du marché à offrir des fonctionnalités de sécurité adaptées à ces nouvelles exigences », commente - Jon Oltsik, analyste senior, ESG.









Dans la même rubrique : Microsoft choisit la France pour accueillir un Centre mondial de développement dédié à l’Intelligence Artificielle - 23/02/2019 IDEMIA, Infineon et pmdtechnologies s’associent pour proposer une solution de reconnaissance faciale 3D de bout en bout - 23/02/2019 Le groupe Mind7 Consulting lance MyRTEA Metrics - 23/02/2019 TIBCO et IHS Markit s’associent pour fournir des fonctions analytiques avancées au secteur de l’énergie - 23/02/2019 Laurent Faucon est nommé Directeur des services de Viareport - 23/02/2019 1 2 3 4 5 » ... 1410