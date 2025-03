Fujitsu se prépare à l'ère de l'IA agentique en élargissant les fonctionnalités de sa solution Private GPT sur site

Les organisations en Europe souhaitent tirer parti de GenAI en raison des avantages tangibles pour les utilisateurs (par exemple, les systèmes de knowledge management), ainsi que des gains de qualité et d’efficacité pour l’entreprise. Pour autant, elles font face à des défis liés à la confidentialité et à la souveraineté des données. La réponse est une solution de confiance on-premises parfaitement conforme aux réglementations de l’UE afin d’obtenir de véritables résultats commerciaux, sans quoi les avantages de GenAI ne compenseront pas les risques. Fujitsu Private GPT est une offre sécurisée on-premises, conçue pour le marché européen, qui redonne à l'entreprise le plein contrôle et la propriété de ses données et de l'IA.



La dernière version Private GPT 1.3 marque une nouvelle étape importante franchie par Fujitsu. Elle s'inscrit dans le cadre de sa feuille de route technologique consacrée à l'IA en constante évolution et fournit un accès à des prix plus abordables, en introduisant des options d'abonnement associé à une licence illimitée. En outre, Fujitsu a développé un serveur MCP (Model Context Protocol) compatible, qui peut désormais être utilisé gratuitement avec Private GPT. Il s'agit de la première solution Private GPT on-premises au monde, offrant la gamme complète de matériel, de logiciels et de services avec la fonctionnalité du serveur MCP - fournissant un socle pour l’ère agentique de l’IA. Cette solution offre une connectivité universelle sans compromettre la robustesse de la sécurité et la souveraineté des données du Private GPT grâce à un accès contrôlé aux systèmes externes, y compris les bases de données et les fichiers.



Ceci complète la nouvelle version 1.3, qui introduit également l’intégration des API, la prise en charge d'une plus grande variété de types de fichiers et de sources, ainsi qu'un nouveau modèle de tarification de moindre échelle pour les petites et moyennes entreprises (PME). Outre le modèle de tarification illimité classique et la nouvelle offre destinée aux PME, Private GPT peut également être acquis via uSCALE (y compris les services de gestion de la capacité) afin d’offrir des options flexibles à toutes les entreprises qui leur permettent de se lancer dans l’adoption d’une IA européenne de confiance.



Les entreprises clientes utilisent déjà Fujitsu Private GPT pour ajouter de manière efficace, précise et sécurisée plus d’'IA aux environnements de travail, tout en veillant à ce que leurs données les plus importantes restent souveraines et protégées. L’introduction de la version 1.3 ajoute trois fonctionnalités puissantes à Fujitsu Private GPT grâce à l’intégration d’API. L’API chat permet aux clients d’intégrer de manière transparente des solutions de chat personnalisées. L’API Source permet un téléchargement et une gestion des fichiers efficaces pour un contrôle rationalisé du système de fichiers sans recourir à une interface web. L’API utilisateur permet une intégration fluide des flux de travail existants avec une gestion et un contrôle précis des utilisateurs.



Fujitsu Private GPT version 1.3 est désormais disponible directement auprès de Fujitsu et de son écosystème channel. Son prix débute à 91 000 € pour 10 utilisateurs et un abonnement de 3 ans (les prix peuvent varier selon les régions). Les marchés éligibles sont l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Finlande, la France, l’Allemagne, Israël, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, l’Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni.



Annexes



