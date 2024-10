GERS SAS annonce la création de l’entrepôt de données de santé SOG Health dédié à la recherche

SOG Health est un Entrepôt de Données de Santé constitué à partir de données pseudonymes collectées quotidiennement auprès des pharmacies. Les données sont conservées pour une durée de 10 ans maximum. Les informations transmises par la pharmacie participante sont constituées des données dites de délivrance (produits délivrés ou actes pratiqués, quantité, prix…), de l’année de naissance du patient, de son sexe, ainsi que de la spécialité médicale du prescripteur et l’unité géographique d’analyse du lieu de prescription.



SOG Health permet la mise à disposition de données de vie réelle à des fins de recherche et d’études non interventionnelles permettant d’éclairer les acteurs privés et publics sur le bon usage du médicament, l’observance des traitements, l’identification des interactions médicamenteuses, le suivi des campagnes de vaccination et des crises épidémiques ainsi que celui des ruptures des produits de santé et l’évaluation des alternatives thérapeutiques…



A titre d’exemples, les données SOG Health permettent notamment de produire pour les autorités de santé le baromètre grippe, de fournir de précieux indicateurs lors d’épidémies telle la crise COVID-19 ; de suivre les ruptures de médicaments au quotidien.



GERS SAS agit pour l’information des patients et des professionnels de santé



GERS SAS met à disposition différents outils et supports d’information à destination des patients, prescripteurs et pharmaciens sur le portail de transparence suivant : https://www.gers-sas-transparence.com/soghealth



Ce site a pour objectif de fournir une information claire et transparente sur la façon dont sont collectées, traitées et utilisées les données personnelles dans le cadre de l’Entrepôt de Données de Santé SOG Health.



Il permet notamment de télécharger les notes d’information, connaitre la liste des études réalisées grâce aux données collectées et savoir comment faire valoir ses droits d’opposition, d’accès aux données, de rectification, de limitation et d’effacement.



La sécurité des données, une priorité absolue pour GERS SAS



Les données de l’EDS SOG Health sont hébergées en France sur un Cloud souverain cegedim.cloud, certifié « HDS » (hébergement de données de santé), ISO 27001, ISO27017, ISO 27018, ISO 20000-1, dans le plus grand respect des normes et de la réglementation en vigueur afin d’avoir un niveau de sécurité optimal.



Les données sont collectées auprès des pharmaciens volontaires pour participer aux observatoires et ayant signé des contrats spécifiques.



Les process de collecte et d’utilisation des données reposent sur des mesures de sécurité renforcée.