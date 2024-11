Géolocalisation : un enjeu de sécurité et de rentabilité des sites industriels pour 90% des professionnels du secteur

L’étude a été réalisée avec l’institut de sondage OpinionWay, auprès d’un échantillon de 194 décideurs du secteur de l’industrie, représentatif des industriels d'au moins 20 salariés sur les critères de taille et de domaines d'activité, entre le 27 septembre et le 21 octobre 2024. Wheere dévoile les principaux enseignements de l’étude :



La géolocalisation indoor : des enjeux majeurs identifiés, mais une réponse technologique qui n’est pas encore pleinement satisfaisante



La grande majorité des sondés estiment que les technologies de géolocalisation indoor apportent une valeur ajoutée claire :



Ils sont 92 % à estimer que ces technologies réduisent les accidents de travail sur le site industriel,

Elle permet d’augmenter la rentabilité d’un site industriel pour 90 % des sondés (dont 99 % appartenant à l’industrie de fabrication de produits métalliques),

Elle permet d’améliorer la sécurité d’un site industriel (vol, intrusion, …) selon 91 % (dont 34 % fortement),

pour 93% du panel, elle permet d'augmenter la productivité des travailleurs en industrie.

Les réponses du panel sont d’autant plus représentatives, qu'un sondé sur 2 (49 %) est équipé de technologie(s) de géolocalisation indoor des machines, outils ou personnes sur son site. Parmi les 51% qui ne sont pas encore équipés de cette technologie, 7 sur 10 en expriment le besoin.



Pour autant, l’offre actuellement disponible sur le marché ne semble pas totalement satisfaisante :



94% des décideurs identifient au moins une difficulté à l’installation d’une technologie de géolocalisation indoor

1 personne sondée sur 3 déclare qu’il n’existe aujourd’hui aucune technologie de géolocalisation indoor répondant parfaitement aux besoins des industries (36 % pour les entreprises de 20 à 99 salariés).

Lorsque les industriels sont équipés d’une solution de géolocalisation indoor, 3,6 technologies différentes sont utilisées en moyenne par les industriels pour répondre à leur besoin.

Cartographie de la géolocalisation : objectif sécurité



Si l’importance de la géolocalisation n’est plus à démontrer, le panel estime que les trois principaux enjeux pour lesquels la géolocalisation indoor représente un bénéfice pour leur entreprise sont :



Pour 53 % des sondés, l’optimisation de la circulation des personnes

47 % ont répondu : la réduction des risques d’accident de personnes et 41 % du panel a répondu l’augmentation de la rentabilité du site

Aujourd’hui, pour répondre à ce besoin technologique, ils utilisent en moyenne 3,6 solutions, dont, pour une majorité d’entre eux : le Wi-Fi (55 %), le Bluetooth et le Bluetooth Low Energy (BLE) (41 %), l’Indoor Positioning System (40 %).



Les objectifs principaux de la mise en place de ces technologies sont :



renforcer la sécurité (73 %),

l’analyse de données pour l'amélioration continue (53 %),

l’optimisation des processus opérationnels (52 %),

l’amélioration de la productivité (52 %),

ainsi qu’une gestion efficace des actifs (40 %).