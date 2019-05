Grâce à sa solution de traçabilité et de remontée de données « made in France », KOOVEA garantit le suivi et la surveillance des produits sensibles dans un respect optimal de la chaîne du froid

Une solution née d’un constat liée aux enjeux actuels de la logistique du froid



Alors consultant externe, Adrien Content collaborait avec des laboratoires pharmaceutiques ; il constata que le personnel des laboratoires n’avait pas les moyens techniques nécessaires et efficaces pour opérer le suivi en bonnes conditions de ses produits. Or, avec l’avènement et le développement rapide des médicaments thermosensibles, les référentiels de sécurité se sont naturellement renforcés afin de conserver l’efficacité du médicament et éviter les pertes économiques dues aux éventuelles mauvaises conditions durant la supplychain. Les besoins de traçabilité de ces médicaments sont donc devenus un enjeu conséquent pour la filière.



Fort de ce constat, Adrien Content s’est entouré de Yohann Caboni et John Aldon, tous trois aujourd’hui co-fondateurs de KOOVEA, pour pallier les failles des services existants à l’image des solutions curatives ou encore archaïques (relevés manuels au papier stylo). Ils ont ainsi développé une offre préventive unique répondant aux normes EN12830/EN13486, technologiquement universelle, sécurisée… et réemployable.



La solution KOOVEA, un condensé d’innovations technologiques pour tous les acteurs tributaires de la chaîne du froid



C’est ainsi que les trois protagonistes ont créé KOOVEA, une start-up proposant une solution globale connectée permettant d’optimiser la logistique grâce à un suivi, une surveillance en temps réel des marchandises dites sensibles et l’analyse de l’ensemble des métriques. Elle donne ainsi la possibilité d’agir immédiatement en cas d’incident quelle que soit la situation géographique des produits. Clé en main par sa simplicité d’usage, cette solution est composée du :



K-TAG, un capteur de température breveté Bluetooth avec une portée allant jusqu’à 300 mètres. Cette sonde IP68 et compatible avec les produits alimentaires est dotée d’un affichage de température précis et d’une mémoire interne permettant l’enregistrement de plus de 300 000 mesures. Peu énergivore, le K-TAG possède une autonomie de 3 ans d’utilisation.



K-HUB, un routeur intelligent disposant d’une connectivité cellulaire LTE/LTE-M pour une remontée en temps réel des données au niveau mondial. Fonctionnant sur batterie, ce routeur peut suivre tous les trajets des produits. Plug&Play, le K-HUB est simple d’utilisation et facilement configurable voire reconfigurable depuis l’application.



K-APP, l’interface web centralisée accessible sur mobile, tablette ou ordinateur pour observer le suivi permanent des produits. En plus de pouvoir superviser les données, cette application alerte en temps réel en cas d’incident, géolocalise les défaillances, compare les solutions de protection isothermes, élabore des statistiques en fonction des partenaires logistiques…