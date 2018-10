Grâce au Match Marketing, Best Western France relance l'engagement client

Influans annonce aujourd'hui que Best Western France exploite la plateforme de Match Marketing d'Influans pour driver la performance de son marketing client.



La personnalisation comme levier de performance du programme de fidélisation Best Western Rewards®



Best Western® Hotels & Resorts, première coopérative dans le monde regroupant près de 4 200 hôtels indépendants dans plus de 100 pays, place l'expérience client au cœur de sa stratégie au travers notamment de son programme de fidélité, classé parmi les plus attractifs et performants par ses clients. En croissance rapide ces dernières années, le programme de fidélisation Best Western Rewards® enregistrait, en 2017, une progression de son chiffre d'affaires mondial de 18,9%.



Afin de renforcer l'engagement et la fidélisation, mieux exploiter la connaissance client pour personnaliser la relation est un enjeu majeur : " Nous souhaitons utiliser les données détaillées dont nous disposons sur nos clients afin de leur proposer les offres les plus pertinentes, " explique Virginie Barboux, Directrice Générale Adjointe en charge de la communication, du digital & de l'expérience client chez Best Western. " L'érosion du canal emailing est souvent dû à des envois intensifs de messages non pertinents, par certaines marques, générant ainsi un désintérêt de la part des clients. "



Best Western France a donc choisi de se concentrer sur le ciblage de ses campagnes CRM, afin de se démarquer en assurant une pertinence réelle de l'offre par rapport à la personne qui la reçoit, et en limitant le volume de messages envoyés pour éviter la fatigue marketing.



La performance marketing drivée par l'Intelligence Artificielle



Dans le cadre du déploiement de nouvelles technologies marketing pour mieux prendre soin de sa clientèle, Best Western France a choisi de travailler avec Influans, qui offre une plateforme SaaS de Match Marketing. L'objectif de cette collaboration est de booster le nombre de réservations en présentant aux clients les hôtels ou les séjours thématiques qu'ils seront les plus susceptibles de réserver, en prenant en compte à la fois les préférences de ces clients et leur historique de séjours, traités en temps réel par les algorithmes d'intelligence artificielle de la plateforme.



Virginie Barboux précise : " Grâce aux capacités prédictives et prescriptives de la plateforme Influans, nous sommes en mesure de déterminer les destinations les plus à même d'intéresser nos clients, et donc de les engager de manière pertinente et individualisée. "



" La plateforme Influans permet aux marques d'identifier à un instant précis les futurs acheteurs et de leur proposer le ou les produits pour lequel ou lesquels ils ont la plus forte appétence, afin de déclencher l'achat, " indique Vincent Pineau, Chief Customer Officer et co-fondateur d'Influans. " Le tout se fait de façon transparente, grâce à une exploitation simple et efficace de la donnée client, fournissant automatiquement aux équipes métiers des campagnes prêtes à lancer. "



Des clients engagés grâce au Match Marketing



"Les premiers résultats sont très prometteurs : nous avons constaté un taux de réservations directement attribuables aux campagnes prédictives 3 fois supérieur et un incrément de chiffre d'affaires de plus de 150% par rapport au control group, " explique Virginie Barboux. " Le Match Marketing s'inscrit dans notre stratégie de renforcement et de personnalisation de la relation client par la data, axe fort de notre vision à 3 ans '#Conquête #Transformation'."