HPE InfoSight : les serveurs HPE ProLiant, Apollo et Synergy disposent désormais des fonctionnalités d’Intelligence Artificielle

Hewlett Packard Enterprise (HPE) annonce l’extension de HPE InfoSight, son outil de gestion de l’Intelligence Artificielle reposant sur le cloud, aux serveurs HPE ProLiant, aux modules de calcul HPE Synergy et aux systèmes HPE Apollo¹. Grâce à des capacités d’apprentissage global et d’analyses prédictives fondées sur des données d’exploitation réelles, HPE InfoSight réduit les coûts d’exploitation, corrige les écarts de performance et permet ainsi aux équipes IT de se concentrer davantage sur l’innovation.



A l’heure où avoir accès aux données et aux informations en temps réel est devenu un impératif, les services informatiques ne peuvent se permettre de gaspiller du temps ou des ressources pour traiter des problèmes qui auraient pu être anticipés et évités, notamment ceux qui impactent considérablement la productivité et les résultats de l’entreprise. C’est à ce défi que répond HPE InfoSight, grâce à une surveillance permanente des infrastructures, l’identification de problèmes potentiels et la suggestion de solutions.



HPE InfoSight réunit l’intelligence opérationnelle issue de l’infrastructure par l’analyse d’une base de millions de capteurs reliés au niveau mondial, utilisant les données comportementales. Cette base permet de dégager des tendances, des prévisions et des recommandations d’actions afin de prédire et d’empêcher certains problèmes. Il en résulte ainsi une meilleure efficacité et une plus grande fiabilité, permettant la création d’une infrastructure plus intelligente et facile à administrer.



Les clients HPE Storage tirent d’ores et déjà profit des bénéfices apportés par HPE InfoSight : leurs coûts d’exploitation ont diminué de près de 79 %, le temps de résolution des tickets d’incidents a été réduit de 85 %, et 86 % des problèmes ont été automatiquement anticipés et résolus avant même qu’ils ne soient identifiés². Etendre les capacités d’InfoSight aux serveurs offre aux clients une structure unique basée sur l’IA, permettant de collecter et analyser des données de télémétrie générées par l’ensemble de l’infrastructure, qu’elles soient sur site ou hors site.



Cette annonce est la première étape de l’extension des capacités d’HPE InfoSight vers les serveurs HPE ProLiant, les infrastructures Composables HPE Synergy et les systèmes HPE Apollo, offrant un premier ensemble de fonctionnalités qui seront élargies au fil du temps :



· Visibilité globale de l’infrastructure serveurs



Grâce à un tableau de bord surveillant le fonctionnement de leur infrastructure, les clients disposent d’une vue consolidée de l’état de leurs serveurs, incluant les informations systèmes, leur durée de garantie ou l’existence de contrats de support. HPE InfoSight combine ses fonctions IA avec les technologies Active Health System (AHS) et HPE Integrated Lights Out (iLO), afin de surveiller et d’administrer les serveurs de façon proactive, d’optimiser leur performance globale et d’éviter l’apparition de problèmes critiques.



· Analyse prédictive



En apportant des fonctionnalités d’analyses prédictives à la supervision des serveurs, InfoSight fournit des informations sur les défaillances de certains composants, permettant aux responsables d’exploitation d’effectuer les demandes de maintenances nécessaires et de limiter les temps d’arrêt de service. De plus, l’analyse prédictive alerte les responsables IT des problèmes de sécurité sur les serveurs, comme les tentatives de connexion frauduleuses, protégeant ainsi les serveurs de diverses menaces et de leurs coûts induits.



· Moteur de recommendations



Grâce à l’analyse prédictive, InfoSight propose également aux équipes IT des recommandations d’actions, fondées sur des modèles comportementaux ou sur des signes de comportement inhabituel, afin d’éviter l’apparition de goulets d’étranglement dans les performances des serveurs.



Enfin, HPE InfoSight améliore l’expérience de gestion des infrastructures des clients. Relié à HPE OneView, l’outil simplifie également l’expérience sur site. HPE OneView offre une gestion du cycle de vie du matériel informatique et un modèle de déploiement d'infrastructure qui transforme celle-ci en une infrastructure software-defined. Ainsi, combiner ces deux offres permet aux clients de déployer leurs infrastructures plus rapidement, de simplifier leurs opérations du cycle de vie de leur matériel et d'augmenter la productivité de leurs équipes IT.



« Nos clients souhaitent exploiter plus rapidement que jamais la valeur générée par la transformation numérique. Cela nécessite de faire évoluer leurs datacenters afin de créer un environnement cloud hybride automatisé, capable de résoudre les problèmes de façon autonome et en temps réel. Les équipes informatiques peuvent ainsi concentrer leurs efforts sur la conduite de cette transformation, plutôt que de passer du temps à gérer des pannes matérielles ou les exceptions informatiques de l’entreprise », a déclaré Justin Hotard, Directeur général de la Business Unit mondiale Hybrid IT Volume chez HPE. « Nous aidons nos clients à améliorer la productivité et les performances de leurs opérations, et à libérer du temps aux équipes IT pour conduire l'innovation depuis la périphérie de réseau jusqu’au cloud ».



HPE InfoSight sera disponible mondialement en janvier 2019 sur les serveurs HP ProLiant, les infrastructures HPE Synergy et les systèmes HPE Apollo.



Pour toute information complémentaire sur les offres HPE InfoSight, consultez notre site http://www.hpe.com/info/infosight



1 Disponible sur les serveurs équipés d’iLO 4 et iLO 5.



2 Selon le document “Assessing the Financial Impact of HPE InfoSight Predictive Analytics ” publié en Septembre 2017 par l’Enterprise Strategy Group