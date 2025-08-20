HYCU partage les principales conclusions d'une étude sur les services juridiques et professionnels et présente sa plateforme R-Cloud

HYCU, Inc., leader de la protection moderne des données sur site, dans le cloud et en mode SaaS, et l'une des entreprises à la croissance la plus rapide du secteur, a annoncé les résultats d'une récente étude menée auprès de cabinets d'avocats et de professionnels des services juridiques. Alors que les cabinets d'avocats accélèrent leur transition vers les applications cloud, les résultats de cette nouvelle enquête mondiale révèlent une lacune critique dans la compréhension des responsabilités en matière de protection des données. Selon le rapport « State of SaaS Resilience 2025 » (État de la résilience du SaaS en 2025) qui sera publié prochainement, 85 % des décideurs informatiques du secteur des services aux entreprises et aux professionnels, y compris le secteur juridique, estiment que les plateformes SaaS natives telles que iManage Cloud, Microsoft 365, DocuSign et Box offrent une protection complète des données.



L'étude, menée par le cabinet d'études indépendant Vanson Bourne, a révélé que si l'adoption du SaaS continue de progresser rapidement, les cabinets d'avocats utilisant en moyenne 99 applications SaaS, les stratégies de protection des données n'ont pas suivi le rythme. Près des deux tiers des responsables juridiques au Royaume-Uni prévoient de faire fonctionner tous leurs systèmes métier essentiels dans le cloud d'ici 2027, mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas le modèle de responsabilité partagée du SaaS, ce qui expose les cabinets à des menaces internes et externes croissantes.



« Les cabinets d'avocats et les professionnels des services juridiques sont les gardiens d'informations très sensibles sur leurs clients. Le passage au SaaS offre une efficacité accrue, mais il s'accompagne de nouveaux risques qui ne peuvent être ignorés », a déclaré Simon Taylor, fondateur et PDG de HYCU Inc. « Sans solutions de sauvegarde souveraines et conformes, de nombreux cabinets sont à un clic ou à une attaque de conséquences graves sur le plan opérationnel, réglementaire et en termes de réputation. »



Principales conclusions du rapport :



63 % des décideurs informatiques dans le secteur des services aux entreprises et aux professionnels ont été victimes d'une violation de sécurité impliquant des données SaaS au cours des 12 derniers mois.



Les attaques par ransomware contre des cabinets d'avocats aux États-Unis ont augmenté de 30 % au premier trimestre 2024, avec des demandes de rançon moyennes dépassant 500 000 dollars.



36 % des violations de données en 2024 étaient liées à des fournisseurs tiers, contre 29,5 % en 2023.



Une nouvelle norme pour la résilience des données juridiques



Pour aider les cabinets d'avocats à combler cette lacune, HYCU propose la seule solution spécialement conçue pour sauvegarder et restaurer l'ensemble de la pile SaaS juridique, y compris iManage Cloud, Microsoft 365, DocuSign et Box. HYCU R-Cloud™ offre aux équipes informatiques juridiques :



Des sauvegardes immuables et hors site stockées dans des environnements appartenant aux clients pour une souveraineté maximale.



Une restauration granulaire en un clic, d'un simple fichier à la restauration complète de l'espace de travail.



Une protection automatisée basée sur des politiques, conforme aux normes juridiques et régionales.



« Les cadres réglementaires tels que le RGPD, la loi HIPAA ou encore la loi DORA évoluent à un rythme soutenu. Les cabinets ne peuvent plus se reposer sur de simples mécanismes de suppression ou un contrôle basique des versions », a déclaré M. Taylor. « Avec HYCU R-Cloud, les cabinets ont l’assurance de pouvoir maintenir leurs activités, quelles que soient les perturbations, tout en protégeant la confiance de leurs clients. »