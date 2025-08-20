Actualités : analyse de données, Business Intelligence, Data Science, Big Data


HYCU partage les principales conclusions d'une étude sur les services juridiques et professionnels et présente sa plateforme R-Cloud


Rédigé par Communiqué de HYCU le 26 Août 2025

Une nouvelle enquête révèle que 85 % des responsables informatiques du secteur juridique ignorent les lacunes en matière de protection des données SaaS.



HYCU, Inc., leader de la protection moderne des données sur site, dans le cloud et en mode SaaS, et l'une des entreprises à la croissance la plus rapide du secteur, a annoncé les résultats d'une récente étude menée auprès de cabinets d'avocats et de professionnels des services juridiques. Alors que les cabinets d'avocats accélèrent leur transition vers les applications cloud, les résultats de cette nouvelle enquête mondiale révèlent une lacune critique dans la compréhension des responsabilités en matière de protection des données. Selon le rapport « State of SaaS Resilience 2025 » (État de la résilience du SaaS en 2025) qui sera publié prochainement, 85 % des décideurs informatiques du secteur des services aux entreprises et aux professionnels, y compris le secteur juridique, estiment que les plateformes SaaS natives telles que iManage Cloud, Microsoft 365, DocuSign et Box offrent une protection complète des données.

L'étude, menée par le cabinet d'études indépendant Vanson Bourne, a révélé que si l'adoption du SaaS continue de progresser rapidement, les cabinets d'avocats utilisant en moyenne 99 applications SaaS, les stratégies de protection des données n'ont pas suivi le rythme. Près des deux tiers des responsables juridiques au Royaume-Uni prévoient de faire fonctionner tous leurs systèmes métier essentiels dans le cloud d'ici 2027, mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas le modèle de responsabilité partagée du SaaS, ce qui expose les cabinets à des menaces internes et externes croissantes.

« Les cabinets d'avocats et les professionnels des services juridiques sont les gardiens d'informations très sensibles sur leurs clients. Le passage au SaaS offre une efficacité accrue, mais il s'accompagne de nouveaux risques qui ne peuvent être ignorés », a déclaré Simon Taylor, fondateur et PDG de HYCU Inc. « Sans solutions de sauvegarde souveraines et conformes, de nombreux cabinets sont à un clic ou à une attaque de conséquences graves sur le plan opérationnel, réglementaire et en termes de réputation. »

Principales conclusions du rapport :

63 % des décideurs informatiques dans le secteur des services aux entreprises et aux professionnels ont été victimes d'une violation de sécurité impliquant des données SaaS au cours des 12 derniers mois.

Les attaques par ransomware contre des cabinets d'avocats aux États-Unis ont augmenté de 30 % au premier trimestre 2024, avec des demandes de rançon moyennes dépassant 500 000 dollars.

36 % des violations de données en 2024 étaient liées à des fournisseurs tiers, contre 29,5 % en 2023.

Une nouvelle norme pour la résilience des données juridiques

Pour aider les cabinets d'avocats à combler cette lacune, HYCU propose la seule solution spécialement conçue pour sauvegarder et restaurer l'ensemble de la pile SaaS juridique, y compris iManage Cloud, Microsoft 365, DocuSign et Box. HYCU R-Cloud™ offre aux équipes informatiques juridiques :

Des sauvegardes immuables et hors site stockées dans des environnements appartenant aux clients pour une souveraineté maximale.

Une restauration granulaire en un clic, d'un simple fichier à la restauration complète de l'espace de travail.

Une protection automatisée basée sur des politiques, conforme aux normes juridiques et régionales.

« Les cadres réglementaires tels que le RGPD, la loi HIPAA ou encore la loi DORA évoluent à un rythme soutenu. Les cabinets ne peuvent plus se reposer sur de simples mécanismes de suppression ou un contrôle basique des versions », a déclaré M. Taylor. « Avec HYCU R-Cloud, les cabinets ont l’assurance de pouvoir maintenir leurs activités, quelles que soient les perturbations, tout en protégeant la confiance de leurs clients. »




Nouveau commentaire :
Twitter

Vous pouvez commenter ou apporter un complément d’information à tous les articles de ce site. Les commentaires sont libres et ouverts à tous. Néanmoins, nous nous réservons le droit de supprimer, sans explication ni préavis, tout commentaire qui ne serait pas conforme à nos règles internes de fonctionnement, c'est-à-dire tout commentaire diffamatoire ou sans rapport avec le sujet de l’article. Par ailleurs, les commentaires anonymes sont systématiquement supprimés s’ils sont trop négatifs ou trop positifs. Ayez des opinions, partagez les avec les autres, mais assumez les ! Merci d’avance. Merci de noter également que les commentaires ne sont pas automatiquement envoyés aux rédacteurs de chaque article. Si vous souhaitez poser une question au rédacteur d'un article, contactez-le directement, n'utilisez pas les commentaires.
Twitter
Rss
LinkedIn
Facebook
Apple Podcast
App Store
Google Play Store
 
Toute reproduction interdite.
Copyright © Decideo OÜ

Contact
     
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées sur ce site, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon.  