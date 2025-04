HeadMind Partners lance MindHead.Conformité, une solution d’IA générative multi-modèle dédiée à la conformité des entreprises européennes

NIS 2, DORA, RGPD, CSRD… Ces dernières années l’intervention de l’Union européenne dans le domaine de la régulation des activités économiques et financières s’est considérablement renforcée. Selon un rapport de BusinessEurope, entre 2017 et 2022, l’Union européenne a produit un total de 850 obligations, imposant de fait la prise en considération de plus de 5000 nouvelles pages de législation par les entreprises.



« Le contexte réglementaire européen fait peser une véritable pression sur les entreprises. Beaucoup peinent à s’y conformer car intégrer les exigences réglementaires dans des environnements métiers diversifiés est particulièrement ardu » déclare Guy-Hubert Bourgeois, fondateur de HeadMind Partners. « Aujourd’hui, la conformité est à la fois un défi et une épée de Damoclès pour les dirigeants. Nous voulons qu’elle devienne une formalité grâce à l’intelligence artificielle générative. »



Spécialiste du conseil en Intelligence Artificielle, Cybersécurité et Transformation digitale, HeadMind Partners annonce MindHead.Conformité, une solution d’IA générative multi-modèle verticale qui simplifie et accélère les processus de conformité des organisations. MindHead.Conformité s’appuie sur la méthodologie éprouvée d’HeadMind Partners pour créer et entraîner des modèles d’IA générative dans des contextes métiers exigeants. Plus petits et spécialisés, ces modèles sont naturellement frugaux et très performants.



MindHead.Conformité s’appuie sur 4 fonctionnalités majeures :



Une analyse de conformité en temps réel des documents de l’entreprise. En cas d’écart ou de non-conformité avec les réglementations en vigueur des recommandations ciblées sont générées pour construire un plan d’action correctif.

Une exploration dynamique des documents projet qui offre une vision synthétique et structurée grâce à une approche thématique évolutive et modulable.

Une génération automatique de synthèses post-analyse qui accélère la production de livrables conformes aux standards de l’entreprise et intègre un plan d’actions correctif, optimisé pour une mise en conformité rapide et efficace. L’accès à la plateforme des auditeurs (OTI) sécurise la démarche d’audit.

Un assistant conversationnel intelligent qui répond de manière précise et contextualisée à toutes les questions des utilisateurs relatives tant aux exigences et à la documentation projet, qu’aux solutions de corrections proposées.

Grâce à cette solution intelligente, les analyses de conformité sont réalisées en moins d’une journée (contre 10 à 20 jours), et les risques de non-conformité sont réduits de manière drastique (90 % des projets conformes versus 35 %).



« Avec MindHead.Conformité, nous dotons nos clients d’un outil unique pour piloter leur conformité interne et réglementaire. Notre solution d’IA générative multi-modèle est un véritable “game changer” car elle permet aux métiers de l’entreprise de répondre à toutes leurs obligations présentes et à venir » conclut Guy-Hubert Bourgeois.



MindHead.Conformité est disponible immédiatement et rejoint l’offre globale de solutions d’IA générative et prédictive d’HeadMind Partners : TalentMind, VisualSearch, Data Capture et Genius.Cyber.