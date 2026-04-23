Actualités : gouvernance, analyse de données, Business Intelligence, Data Science, Big Data


« IA & Data for Industrial Engineering » - Création d’une chaire de recherche entre l’École nationale des ponts et chaussées et Scalian pour accélérer l’innovation en Intelligence artificielle et data au service de l’ingénierie industrielle


Rédigé par Communiqué de Scalian le 23 Avril 2026

L’École nationale des ponts et chaussées (ENPC) et Scalian annoncent la création d’une chaire de recherche commune d’une durée de 5 ans, intitulée « IA & Data for Industrial Engineering ». Ce partenariat stratégique vise à développer une recherche technologique de pointe à l’interface de l’intelligence artificielle, de la science des données et de l’ingénierie industrielle. La signature officielle de cette chaire a eu lieu le lundi 20 avril dans les locaux de l’ENPC, en présence de William Rozé, président du groupe Scalian et d’Anthony Briant, directeur de l’ENPC.



Portée par l’équipe « Data Science for Complex Systems » du Co-Innovation Lab et par le département de Génie Industriel de l’ENPC, en étroite collaboration avec les équipes de Scalian, cette chaire s’inscrit dans une dynamique de recherche technologique à fort impact. Placée sous la responsabilité scientifique de Mohamed Saâd El Harrab, maître de conférences à l’ENPC, elle ambitionne de développer des solutions opérationnelles innovantes afin de répondre à un ensemble de problématiques d’ingénierie et de performance des opérations industrielles, en s’appuyant sur la science de l’analyse des données, l’algorithmique et les systèmes d’intelligence artificielle.

Le programme de la chaire s’articulera autour d’activités de recherche académique et appliquée, incluant l’encadrement de stages d’ingénieur, de thèses de doctorat et de travaux postdoctoraux. Il mobilisera les compétences scientifiques des équipes de l’ENPC, en lien étroit avec les experts de Scalian, afin de favoriser le transfert de connaissances et le développement de solutions innovantes directement valorisables dans des contextes industriels.

La gouvernance de la chaire reposera sur un comité de pilotage réunissant des représentants des deux partenaires, garantissant l’alignement des travaux de recherche avec les enjeux scientifiques et industriels. Il sera composé, pour Scalian, de Nicolas Viala, COO Scalian France, et de Jean-Pierre Dupé, directeur général Scalian Consulting, et, pour l’ENPC, d’Emmanuel Girard, directeur adjoint de la recherche et de Fabien Liéval, directeur du laboratoire de technologies Co-Innovation Lab.

Une collaboration structurée pour répondre aux enjeux industriels contemporains

Le programme de collaboration s’inscrit dans une démarche scientifique rigoureuse, à l’interface des approches classiques de l’ingénierie et des apports récents de l’intelligence artificielle et de la science des données. Il vise à répondre à des problématiques industrielles complexes, notamment en matière de modélisation des systèmes, d’optimisation des processus, d’automatisation, de gestion de l’incertitude et de la considération du facteur humain, dans un contexte de transitions environnementales et énergétiques.

Les travaux de la chaire s’articuleront autour de projets définis conjointement par les partenaires et pilotés par un comité dédié. Ils donneront lieu à des réalisations concrètes, telles que des prototypes, des démonstrateurs ou des outils d’aide à la décision.

Un premier projet structurant a d’ores et déjà été lancé, portant sur l’ingénierie documentaire assistée par intelligence artificielle pour des applications industrielles.

« Cette chaire illustre la volonté de l’École nationale des ponts et chaussées de renforcer ses collaborations avec les acteurs industriels de premier plan, afin de développer des recherches à fort impact et de contribuer activement aux transformations technologiques en cours, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée à l’ingénierie », souligne Anthony Briant, directeur de l’ENPC.

« À travers ce partenariat, Scalian souhaite s’appuyer sur l’excellence académique de l’École nationale des ponts et chaussées pour répondre à des enjeux scientifiques et techniques complexes et accélérer le développement de solutions innovantes au service de la performance industrielle de ses clients », déclare William Rozé, président du groupe Scalian.
Autres articles




Nouveau commentaire :
Twitter

Vous pouvez commenter ou apporter un complément d’information à tous les articles de ce site. Les commentaires sont libres et ouverts à tous. Néanmoins, nous nous réservons le droit de supprimer, sans explication ni préavis, tout commentaire qui ne serait pas conforme à nos règles internes de fonctionnement, c'est-à-dire tout commentaire diffamatoire ou sans rapport avec le sujet de l’article. Par ailleurs, les commentaires anonymes sont systématiquement supprimés s’ils sont trop négatifs ou trop positifs. Ayez des opinions, partagez les avec les autres, mais assumez les ! Merci d’avance. Merci de noter également que les commentaires ne sont pas automatiquement envoyés aux rédacteurs de chaque article. Si vous souhaitez poser une question au rédacteur d'un article, contactez-le directement, n'utilisez pas les commentaires.
Twitter
Rss
LinkedIn
Facebook
Apple Podcast
 
Toute reproduction interdite.
Copyright © Decideo Europe SL

Contact
     
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées sur ce site, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon.  