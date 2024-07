Impact AI élit son nouveau Conseil d’Administration 2024 – 2026

La nouvelle gouvernance du collectif créé en 2018 et engagé pour une IA innovante, au bénéfice des citoyens et des entreprises, respectueuse des libertés et des normes sociétales et environnementales, assurera le bon déroulement des travaux menés durant les deux prochaines années. Ces travaux, qui incluent fiches pratiques, ateliers interactifs, formations spécialisées, observatoire dédié, etc seront alignés sur les enjeux cruciaux du Sommet pour l’action sur l'Intelligence artificielle en France, qui se tiendra en février 2025.



Président



Christophe Liénard, Directeur central de l’Innovation, Bouygues



Vice-Présidents



Hélène Chinal, Executive Vice Président, directrice de la transformation Europe du Sud, Capgemini



Albert Meige, Directeur associé, Arthur D. Little



Agnès Van De Walle, GM INDUSTRY, MICROSOFT



Trésorier



Nicolas Marescaux, Directeur adjoint Réponses Besoins Sociétaires et Innovation, MACIF



Ainsi que :



Marcin Detyniecki, Group Chief Data Scientist, AXA

Ingrid Dufour-Bonami, Medical Digital Lead EMEA, Bayer

Denis Gomez, Directeur de projets Innovation Sociétale, Orange



Albane Liger-Belair, Chief Innovation Officer, KPMG



Guy Mamou-Mani, Co-Fondateur, Open



Thierry Taboy, Référent fédéral IA, CFE CGC



Ariane Thomas, Group Tech Director of sustainability and trustworthy AI Lead, L'Oreal



J’ai toute confiance en notre nouveau Conseil d’Administration pour coordonner les ambitieux travaux qui seront menés en concertation par nos équipes de bénévoles experts sur les grands sujets qui structureront l’AI Summit de février 2025. L’avenir du travail, l’IA de confiance, la gouvernance internationale et l’intérêt général sont autant de thèmes pour lesquels Impact AI apportera sa contribution avec, toujours, l’angle de l’IA responsable. »



Christophe Liénard, Président d’Impact AI, réélu au terme d’un premier mandat de deux ans.