Implants électroniques : ils vont remplacer les clés, les portefeuilles, et ils aideraient à retrouver les mineurs disparus

Il est vrai que l'utilisation de ces puces sous-cutanées est pour l'instant limitée, et soulève beaucoup de questions de type éthique. Pourtant, les applications sont prometteuses et presque illimitées pour la transformation personnalisée et l'intégration électronique dans le corps humain. Le principal usage est de type médical, il consiste en l'obtention d'information liée à la santé (fréquence cardiaque, température corporelle, niveau de sucre, etc.) permettant ainsi d'accéder à toutes ces données de façon immédiate dans le cas d'urgences médicales. Accéder aux transports en commun, payer au restaurant, ou entrer au bureau feraient partie des nouveaux usages. Subsiste la question des données, où sont-elles stockées, pendant combien de temps, qui peut y avoir accès, qui en est propriétaire ?



Il est important de souligner que ces puces sous-cutanées sont utilisées depuis plusieurs années pour les animaux, dans des pays comme les États Unis et la France. Spécialement, pour les animaux domestiques. Les données de ces animaux (nom, date de naissance, propriétaire, adresse, âge, vaccins, sexe, par exemple) sont collectées par les sociétés vétérinaires, et organisations chargées de centraliser et actualiser toute cette information au niveau national.



Un des usages prometteurs mais polémiques de cette technologie, est celui lié à la géolocalisation des êtres humains : spécialement pour les patients qui souffrent d'Alzheimer et pour éviter la disparition des enfants.



Tous les jours autour de la planète, des enfants disparaissent ; qu’ils se perdent ou soient enlevés. Les chiffres présentés par le Centre International de Mineurs Disparus et Exploités Sexuellement - ICMEC - une organisation internationale non gouvernementale qui lutte contre la disparition, exploitation et abus sexuel des mineurs à niveau global, sont effrayants. Voici le nombre de mineurs d'âge qui disparaissent dans le monde par an : 20 000 en Espagne, 464 000 aux États-Unis, 40 000 au Brésil, 96 000 en Inde, 45 000 en Russie, 19 956 en Corée du Sud, 45 609 au Canada, 60 045 au Royaume Uni, 25 000 en Australie.



Si vous avez des enfants mineurs, accepteriez-vous de placer un implant électronique sous leur peau pour pouvoir les localiser s’ils se perdent ou sont kidnappés ? Ou considérez-vous que cela représente une intrusion trop importante dans leur vie privée ? Qu’en pensez-vous ?