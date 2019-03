In The Memory lance "Memory 360", la première solution d’Intelligence Augmentée au service du retail

In The Memory a été fondée en novembre 2018 par Alexis Mau, Maxime Brunet et Audrey Hardy, trois experts qui cumulent plus de 20 ans d’expérience au contact d’acteurs du retail (distributeurs et industriels) en Europe. A cette expérience du retail, la start-up associe une expertise poussée en data science et développement web pour permettre aux distributeurs d’utiliser au mieux la data pour accélérer leur impact business.



OFFRIR UNE VISION OMNICANALE DES SHOPPERS EN TIRANT PROFIT DES DATAS INTERNES ET EXTERNES

L’objectif des distributeurs et industriels est de donner à leurs équipes du siège et en magasin les moyens d’exploiter le potentiel de la donnée pour prendre de meilleures décisions le plus rapidement possible en ayant une vision omnicanale du comportement de leurs consommateurs.

C’est pour répondre à ces enjeux qu’est lancée Memory 360. Cette plateforme technologique permet aux distributeurs d’exploiter, maîtriser et valoriser leurs data internes enrichies de toutes autres sources de données marché et tierces disponibles pour intervenir sur les leviers du mix marketing. La plateforme permettra aussi de mesurer le ROI de ces actions en magasin pour mieux piloter les investissements.



UNE SOLUTION D’INTELLIGENCE AUGMENTEE SUR-MESURE

La plateforme développée en propre par In The Memory repose sur les principes de l’Intelligence Augmentée. La solution robotise ou semi automatise toutes les tâches les plus simples et répétitives, et donne la part belle aux équipes qui peuvent nourrir la machine de leurs objectifs stratégiques, mais également leurs contraintes métiers ou encore réglementaires.

Concrètement, Memory 360 repose sur 8 modules de pilotage de la performance, d’aide à la décision et de mesure du ROI des actions en magasin pour mieux piloter les investissements et adapter la stratégie. Ces solutions d’Intelligence Augmentée encapsulant les éléments de stratégie métier sont personnalisables selon les besoins. A cette technologie, In The Memory associe une forte dimension conseil afin d’adapter la plateforme aux problématiques et enjeux spécifiques de ses partenaires. Ceux-ci focalisent ainsi leurs efforts là où leur connaissance et expertise métier sont réellement essentielles pour servir leur stratégie.

« L’innovation que nous portons part d’un principe unique sur le marché : bien plus que de l’intelligence artificielle, les distributeurs ont besoin d’intelligence augmentée. En effet, chacun d’entre eux porte une vision et des valeurs spécifiques. Or, si de bons algorithmes associés à une couche de machine learning permettent déjà d’optimiser les choix d’une enseigne, ce n’est pas suffisant pour prendre en compte toutes les contraintes issues de la stratégie, de la logistique, des valeurs ou du cadre légal. La connaissance et l'expérience humaines restent déterminantes pour tirer le maximum de l'intelligence artificielle. C’est là que Memory 360 intervient en nourrissant la technologie des choix de l’enseigne et de sa propre expertise métier » explique Alexis Mau, CEO de In the Memory.



DES PREMIERS SOUTIENS DE POIDS POUR ACCOMPAGNER SON DEVELOPPEMENT

Six mois à peine après sa création la start-up a déjà convaincu plusieurs distributeurs et obtenu des soutiens de la part d’acteurs majeurs de la Tech en France qui ont reconnu le positionnement unique de In The Memory sur le marché du retail et sa capacité à créer une forte valeur ajoutée pour les professionnels du secteur.

Sa vision novatrice d’Intelligence Augmentée au service du retail a également convaincu la BPI qui a ainsi participé au premier tour de financement de la start-up. Elle a également séduit Wilco, l’accélérateur des start- up innovantes d’Ile-de-France, intégrant la promotion 2019 des 15 start-up les plus prometteuses du retail sélectionnées pour bénéficier d’un accompagnement sur-mesure de 3 ans et leur formule de prêt d’honneur. Enfin, In The Memory est membre de Microsoft for Startups, un programme mondial unique conçu pour accélérer la croissance des start-ups qui ont un produit sur le marché (phases Seed et Series A) et une clientèle d'entreprises.