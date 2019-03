Indexima change les règles du jeu de la data science et de l’analyse prédictive

Indexima, éditeur d’une solution de Data hub permettant à l’entreprise d’accéder à l’ensemble de ses données pour simplifier et accélérer l’analyse, annonce aujourd’hui son avancée dans la data science avec l’enrichissement de son offre existante. En donnant accès à la data science via les applications analytiques, Indexima facilite le travail des analystes et réduit le nombre d’étapes nécessaires pour l’analyse prédictive.



La data science : des process complexes mais un atout inestimable pour les entreprises



La data science est un atout stratégique de plus en plus recherché par les organisations qui souhaitent se démarquer de leurs concurrents et à mieux prédire les futures tendances. Le marché de l’analyse avancée, analyse prédictive inclue, devrait représenter plus de 29 milliards de dollars en 2019 et connaitre un taux de croissance annuelle composée de 9,39% entre 2017 et 2021.



Pour être fonctionnelle et réalisable, la data science nécessite aujourd’hui d’avoir des experts de la donnée, d’aller chercher la data à l’endroit où elle est stockée, de préparer la donnée pour répondre aux critères des algorithmes, d’entraîner la donnée et enfin de déployer le modèle. Malheureusement, ce système peut se révéler très laborieux et couteux pour les entreprises.



« Nous avons constaté qu’il y avait aujourd’hui un vrai problème d’expertise autour de la data » déclare Florent Voignier, CEO et directeur technique chez Indexima. « Les analystes en entreprise rencontrent encore beaucoup trop de difficultés, avec du temps passé sur des tâches chronophages, comme le déplacement et la préparation de la donnée. Sans oublier que les analystes et les data scientist sont rarement la même personne, nécessitant encore de passer énormément de temps pour réunir les deux expertises. »



Le problème lié à l’expertise est un vrai frein à l’accès à la donnée aujourd’hui. Les allers/retours récurrents entre les équipes d’analystes, de data scientists et de data engineers impliquent une mise en œuvre de l’analyse prédictive relativement longue, qui se compte en nombre de jours, voire de semaines.



Autre problème : la valeur du travail du data scientist. Au-delà de consacrer son temps et son expertise sur la création de modèle de data science, le data scientist se voit également obligé de dédier du temps à la préparation de la donnée et au déploiement du modèle. Comment réussir alors à répondre à ces problématiques ?



Indexima réduit le nombre d’étapes nécessaires et simplifie le workflow de data science



Au niveau fonctionnel, l’approche d’Indexima est simple : à la préparation du modèle de data science, la donnée est automatiquement préparée pour s’adapter à l’algorithme de data science que l’on veut utiliser. Le modèle est donc entraîné, déployé et utilisable par tous les analystes au travers de leur outil analytique de restitution et de visualisation.



Avec Indexima, le data scientist peut facilement déployer un modèle existant, en l’important dans le data hub Indexima. L’analyste pourra alors, à partir de son outil analytique, faire une jointure entre le modèle et la table de données à prédire.



« Avec Indexima, les déplacements de données sont minimisées, voire n’existent plus. En supprimant les étapes de déplacement et d’entrainement de la donnée, les analystes vont pouvoir directement appliquer le modèle sur de la nouvelle data. » commente Nicolas Korchia, directeur général des opérations chez Indexima. « C’est un vrai gain de temps pour les organisations. »



Le prototype est actuellement mis en place chez plusieurs clients Indexima, dont Natixis et Biotopia, et a déjà fait ses preuves.



« Ce qui est intéressant dans la solution qui nous a été proposé par Indexima, c’est qu'elle n’a pas nécessité de recruter des spécialistes ou bien d'apprendre de nouvelles technologies en interne. Leur solution de data science intégrée est une nouvelle fonctionnalité qui nous ouvre des portes pour traiter de gros volumes de données, car elle nous permet d'ajouter du prédictif ou des extrapolations plus précises et pertinentes que ce que l’on peut obtenir par une requête. Indexima nous a donné les clés pour développer de futures innovations. » déclare Michaël Vicente, directeur technique et responsable innovation chez Biotopia.



La solution d’Indexima, incluant la data science, sera présentée sur le salon Big Data Paris aujourd’hui et demain. Vous pourrez en parallèle retrouver les témoignages de Biotopia et de Natixis sur le salon. Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous sur le salon, n’hésitez pas à nous contacter.