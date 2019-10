Indexima et Looker s’associent pour accélérer l’accès aux données de plus de 1 700 entreprises

Indexima, éditeur d’une solution de Data hub permettant à l’entreprise d’accéder à ses données pour simplifier et accélérer l’analyse, annonce aujourd’hui la signature de son partenariat technologique avec Looker, spécialiste de l'analyse du big data et racheté par Google cet été.



A l’ère du big data et de la massification des données, de nombreuses entreprises subissent encore de trop long temps de chargement lors de l’affichage de leurs data, ralentissant l’analyse et la prise de décisions. Indexima aide les organisations à accélérer l’accès à leurs données et à les afficher de façon quasi-instantanée dans des outils de DataViz tels que Tableau, Qlik ou encore Power BI. Aujourd’hui, la solution de visualisation de données proposée par Looker est désormais capable de se connecter à une source Indexima.



Créée en 2012 en Californie et rachetée par Google cet été, Looker fournit des outils de visualisation des données à plus de 1 700 entreprises, composées de grands groupes et de nombreuses startups. L’entreprise mise sur la facilité d’installation et d’utilisation de ses solutions pour permettre notamment aux entreprises digital natives d’éviter des solutions trop lourdes et trop complexes pour leurs besoins.



Grâce à ce partenariat, les clients de Looker vont pouvoir accélérer drastiquement l’affichage de leurs tableaux de bord sur des milliards de lignes et analyser plus rapidement leurs data.



« Looker est une entreprise que nous suivons depuis sa création, nous sommes ravis de la popularité de leurs solutions auprès des entreprises digital natives américaines » commente Emmanuel Dubois, directeur général des ventes et marketing et co-fondateur d’Indexima. « Ce partenariat va permettre à un large panel d’entreprises d’accélérer l’affichage et donc l’analyse de leurs données. Pour nous, c’est une nouvelle opportunité de continuer notre expansion sur le marché américain et de populariser notre technologie qui fait toute la différence à l’heure actuelle ».



Cette annonce s’inscrit dans la continuité des projets d’expansion d’Indexima. La société annonçait en décembre dernier la signature de plus de dix partenariats avec des éditeurs majeurs tels que Microstrategy, AWS, Microsoft Azure ou encore Horton Works ainsi que des intégrateurs comme Solutions BI et BK Consulting en France.