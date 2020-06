Indexima franchit une nouvelle étape de son projet One Click avec la signature de son 1er client américain

Indexima, éditeur d’une solution de Data hub, permettant à l’entreprise d’accéder à l’ensemble de ses données pour simplifier et accélérer l’analyse, annonce aujourd’hui la signature de son premier client sur le sol américain avec The Weather Company, filiale d’IBM spécialisée dans le recueil et le traitement de données météorologiques. Accompagné par son nouveau partenaire, le distributeur TenX.ai au Canada, Indexima poursuit l’expansion de son approche One-Click permettant aux data analysts de manipuler directement la donnée sans avoir besoin d’expertise technique.



Un premier pas sur le territoire nord-américain avec The Weather Company et le partenaire TenX.ai



Concentré sur le développement de ses activités sur le territoire francophone depuis sa création, Indexima souhaitait s’étendre à l’international en commençant par le marché américain. Ce projet se concrétise aujourd’hui avec la signature de The Weather Company, filiale d’IBM spécialisée dans la production et la fourniture de données météorologiques à des services tiers,



Avec un volume de données considérable, The Weather Company souhaitait une solution leur permettant d’accéder à toutes leurs données plus rapidement et à en faciliter l’accès ainsi que l’analyse par les data analysts en interne.



« Réussir à déployer l’activité sur le continent américain en pleine crise Covid a été un vrai challenge. Pourtant, malgré les difficultés liées au confinement, nous avons réussi à réaliser un POC à distance en seulement 3 jours » commente Emmanuel Dubois, directeur général des ventes et marketing et co-fondateur d’Indexima. « Cette signature confirme la pertinence de notre approche et le besoin des grandes organisations, françaises ou internationales, de se munir rapidement d’une solution facilitant l’accès à la data. Aujourd’hui, une startup française peut convaincre un grand groupe américain s’il a la solution pertinente et adaptée à ses problèmes. »



La signature avec The Weather Company n’est pas la seule avancée d’Indexima sur le marché américain et la situation actuelle rend d’autant plus fondamentale la présence d’un partenaire local. TenX.ai, entreprise de services du numérique (ESN) basée à Toronto et spécialiste de l’analytique, soutient les activités d’Indexima au niveau du développement business et du support local auprès des clients. Grâce à la disponibilité de One-Click sur la marketplace d’Amazon Web Services, TenX.ai va pouvoir proposer aux entreprises de déployer leurs données via le cloud public Amazon en un simple clic, simplifiant toutes les opérations créées en SQL et leur affichage dans la grande majorité des outils de dataviz tels que Tableau, PowerBI ou encore Looker.



L’agilité au cœur de l’activité : comment One-Click révolutionne l’accès à la data pour les sociétés françaises comme internationales.



L’annonce de cette signature et du partenariat sur le continent américain viennent conforter deux tendances principales : l’approche One-Click répond aux défis actuels des grandes sociétés et l’agilité est plus que jamais au cœur des méthodes de travail.



Avec One-Click, les clients sont capables de manipuler la donnée sur toute la chaine BI, de la source à la visualisation en passant par les entrepôts de données, en seulement 1 clic. Cette approche révolutionne la façon dont la data est manipulée en entreprise : les data analysts sont désormais capables de prendre en main la donnée à 100% sans devoir recourir à des experts techniques.



Le projet One-click offre un vrai changement de paradigme pour les professionnels de la data. A la clef, des analystes plus indépendants dans l’utilisation des données, un affichage quasi-instantané dans les outils de visualisation et des prises de décisions plus rapides. La situation liée au Covid a forcé les entreprises à accélérer leur chaine analytique et la production de tableaux de bord afin d’analyser la situation le plus rapidement possible et d’obtenir des insights plus rapidement.



« La crise mondiale que nous vivons a forcé les entreprises à repousser les limites de leur agilité. Et nous avons été très positivement étonné de leur capacité à s’adapter et se dépasser pour mettre en place leurs projets analytiques » ajoute Emmanuel Dubois. « Il y a encore quelques mois, nous n’aurions pas imaginer la possibilité de réaliser l’onboarding avec un partenaire américain en moins de sept jours ».



Cette expérience permet d’entrevoir les nombreuses possibilités à l’avenir sur le déploiement de la solution d’Indexima, où la rapidité reste au cœur de l’approche, qu’il s’agisse de l’utilisation de la plateforme ou de son déploiement au sein des organisations.