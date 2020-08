Google Cloud apporte des améliorations à Looker afin d’optimiser les performances et accélérer le développement d'applications

Looker, la plateforme de Business Intelligence (BI) et analytique qui fait désormais partie de Google Cloud, aide les clients à améliorer leur expérience des données grâce à des améliorations dans trois domaines clés : la BI moderne, l'optimisation et l'amélioration des performances, et la mise à jour des données et des outils de développement. La dernière version de la plateforme Looker comprend la prise en charge de l'ensemble de la suite Google Marketing Platform, des mises à niveau importantes pour les créateurs d'applications et une mise à jour de la Marketplace, au sein de laquelle les clients peuvent accéder aux données nouvellement créées et les partager.



« Looker évolue en permanence pour répondre de manière adaptée aux besoins uniques et grandissants de chaque entreprise, a déclaré Colin Zima, responsable de l'analyse et de la stratégie de Looker chez Google Cloud. Que nous offrions plusieurs choix de fournisseurs de services cloud, la possibilité de personnaliser l’expérience des données ou des solutions uniques issues de notre intégration à Google Cloud, Looker met toujours un point d’honneur à proposer des solutions qui répondent aux objectifs commerciaux quotidiens de nos clients ».



Les nouvelles fonctionnalités de BI moderne permettent d'obtenir rapidement des insights commerciaux riches en données :



Les nouveaux Looker Blocks pour la plateforme marketing de Google ont été conçus pour fournir une base d'analyse solide et partageable pour la publicité et les données web de ladite plateforme. Les expériences entièrement personnalisables offrent une exploitation interactive des données, des prédictions d'apprentissage automatique (Machine Learning, ML en anglais) intégrées, des liens directs vers la plateforme marketing de Google, permettant d’ajuster les campagnes et les pistes pour renvoyer des informations dans la plateforme. Créés conjointement avec des experts de Google, les Looker Blocks suivants peuvent être déployés dès aujourd'hui au sein de la Marketplace de Looker ou dans l'annuaire des Looker Blocks : Google Analytics 360, Campaign Manager + Display & Video 360, Search Ads 360, ainsi qu'une version actualisée du Google Ads Block.



Le filtrage croisé permet aux utilisateurs de découvrir rapidement de nouveaux insights sur les clients et leurs comportements qui ne sont pas facilement identifiables sur un tableau de bord. En accédant aux données sous-jacentes dans les tableaux de bord Looker, les clients peuvent, d'un simple clic, découper n’importe quelle métrique jusqu’à un niveau d’analyse le plus fin possible. Cela offre aux utilisateurs des possibilités presque infinies de libre service et de faire apparaître de nouveaux points de données et de nouvelles idées.



Les améliorations fondamentales de performances permettent d’optimiser les dépenses et d’aider les clients à maximiser les investissements dans l'infrastructure de données.



Les améliorations de performances comprennent la prise en compte de la reconnaissance d'agrégats pour créer des requêtes plus rapide et à moindre coût, la génération de tables dérivées persistantes (PDT) en parallèle permettant aux clients d'augmenter le nombre de PDT pouvant être créées simultanément sur une même session, le téléchargement de données plus rapide lors du streaming des résultats des requêtes, et la gestion des connexions aux bases de données en pool pour réduire le temps de latence des requêtes.



Looker a également amélioré l'expérience globale des développeurs de modèles : la refonte de l'environnement de développement intégré (IDE) rend les flux de travails intuitifs grâce à des commandes plus avancées, le navigateur d'objets simplifie la navigation dans le produit tout en permettant de suivre et de réutiliser facilement les objets existants, la création d’un dépôt référentiel unique pouvant être partagé entre instances pour partager le développement de modèles, et des dossiers favorisant l'organisation et la collaboration des projets.



Plusieurs améliorations sont également annoncées pour les administrateurs système de Looker afin de fournir des contrôles plus fins pour gérer les rôles et les groupes dans les grandes entreprises. Cela inclut la capacité de comprendre, d’analyser et de contrôler l'activité du système, de gérer les utilisateurs et les groupes, et de fusionner les autorisations basées sur Looker avec celles des systèmes d'autorisation de l'entreprise.



Looker continue de proposer de nouveaux types de « data experience » et d’accélérer les processus de développement pour les créateurs. Les produits de données disponibles dans cette version facilitent et accélèrent la construction de meilleures solutions de données.



Looker Marketplace, désormais disponible, permet d'accéder et de partager des expériences de données. Les applications personnalisées créées par la communauté Looker peuvent être rapidement déployées au sein de leur propre organisation et mises à la disposition de l'ensemble de la clientèle Looker. Le Marketplace héberge tous les Looker Blocks, y compris le bloc de données COVID-19 récemment lancé.



Disponible dans Looker Marketplace, le nouveau dictionnaire des données permet aux développeurs de créer une application rapidement à l’aide du cadre d'extension de Looker. Il fournit une interface utilisateur dédiée et spécialement conçue pour aider les utilisateurs métiers à trouver le domaine et les mesures dont ils ont besoin pour leurs analyses. Il offre également la possibilité de vérifier rapidement tous les champs LookML afin de visualiser le lien entre les ensembles de données et l’environnement Explore (environnement d'exploration dédié aux utilisateurs métiers) pour déterminer quels sont les ensembles de données les plus utilisés et lesquels sont les plus redondants.



Le cadre de développement annoncé en novembre au sein de la solution Looker 7, et désormais disponible, permet aux développeurs de personnaliser les expériences de données dans Looker et d'intégrer ces expériences dans les applications d’entreprises et les flux de travail existants.



« Le National Response Portal a été créé pour aider les organisations de santé, les gouvernements et la population américaine à comprendre l'impact de la COVID-19 et à y répondre. La capacité de Looker à intégrer des sources de données disparates et à répéter rapidement les visualisations a été essentielle au lancement du portail en période de crise, explique Michael Ames, Directeur principal de la santé et des sciences de la vie chez SADA, partenaire de choix de Google Cloud. Le cadre d'extension unique de Looker nous a permis de créer et d’intégrer rapidement des sources de données disparates, ce qui a été essentiel au lancement du portail en période de crise ».