Indexima révolutionne l’accès à la data avec un partenariat technologique avec Microsoft, Amazon, Google et Cloudera

Indexima, éditeur d’une solution de Data hub permettant à l’entreprise d’accéder à ses données pour simplifier et accélérer l’analyse, annonce aujourd’hui son partenariat technologique avec les leaders des data warehouses.



Les entreprises sont confrontées au flux massif de données de contenus totalement hétérogènes provenant de sources multiples qu’il faut ensuite intégrer au sein d’une même source. Mais avoir la data à disposition ne suffit pas, il faut également la traiter, la rendre analysable et l’analyser, ce qui coute beaucoup de temps et d’argent pour les organisations.



Grâce à la technologie d’Indexima, les entreprises pourront accélérer drastiquement l’accès à leurs données stockées dans les datawarehouses cloud de Google, Microsoft Azure, d’Amazon, ou encore on-premise avec Cloudera.



« Nous sommes fiers de ce partenariat avec les leaders des data warehouses, témoignant des performances de notre technologie » commente Emmanuel Dubois, directeur général des ventes et marketing et co-fondateur d’Indexima. « Désormais, nos clients pourront accéder de manière instantanée à leurs données, quelque soit l’endroit où celle-ci sont stockées. C’est une vraie révolution et un gain de temps et d’argent énorme pour les organisations. »



Avec ces partenariats technologiques, Indexima continue à prouver la valeur stratégique auprès des entreprises. La société annonçait notamment en décembre dernier la signature de plus de dix partenariats avec des intégrateurs technologiques majeurs et des entreprises de services du numérique spécialisées dans l’analytique, permettant aux organisations d’accéder et de visualiser plus rapidement leurs données et accélérer la data science.