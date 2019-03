Informatica fait l’acquisition d’AllSight, une start-up d’Intelligence Client utilisant l'IA

Informatica, leader de l’Enterprise Cloud Data Management, a annoncé l'acquisition d’AllSight Inc., une start-up née à Toronto (Canada) et véritable innovateur sur le marché de la connaissance Client. L’objectif : faciliter et enrichir l’utilisation par les métiers de la plate-forme Informatica Intelligent Data Platform, optimisée par le moteur CLAIRE. AllSights offre de nouvelles fonctionnalités clés qui permettent aux entreprises d'optimiser les données clients ainsi que leur analyse pour supporter ainsi un mode d’engagement personnalisé.



Informatica Customer 360 Insights, anciennement AllSight Intelligent 360, permettra aux entreprises de créer des relations plus riches, plus intimes et plus durables avec leurs clients grâce à une utilisation à l’échelle de l’entreprise des données et de l’intelligence Client.



En utilisant un hub de données dédié à l’engagement Client, les entreprises peuvent maintenir les relations entre données référentielles et transactionnelles afin d’en déduire des informations comportementales riches et personnalisées. Ces informations peuvent être utilisées au travers de l’entreprise pour relier en temps réel les interactions clients sur différents canaux et proposer le meilleur plan d’action possible. La nouvelle solution automatise et simplifie l'unification des profils et des relations et étend l’application d'IA aux transactions et aux interactions, qu’elles proviennent de sources de données structurées ou non.



Avec l'acquisition d’AllSight, Informatica accélère sa stratégie de hub de données pour fournir à ses clients une source unique, robuste et fiable pour leurs données Client.



« Informatica est le leader clairement identifié sur le MDM et nous sommes ravis de combiner nos forces et nos marchés. Nos clients peuvent maintenant supporter des stratégies d’engagement plus riches, plus personnalisées et plus durables au travers d’une information et d’une intelligence Client partagées dans l’entreprise » selon David Corrigan, CEO d’AllSight. « Ensemble, nous fournissons les briques critiques permettant de maximiser la valeur des données et des analyses Client pour supporter une expérience personnalisée ».

« Lorsque les entreprises se concentrent sur la croissance et la fidélisation de leur base clients, elles ont besoin d’une interface unique et métier, permettant de découvrir en temps-réel des informations Client grâce à des technologies avancées. C’est ce que nous souhaitons fournir à nos clients via l’acquisition d’AllSight et nous sommes ravis d’accueillir David Corrigan et toute son équipe chez Informatica », a déclaré Amit Walia, président Produits et Marketing d’Informatica. « Aujourd'hui, l'abondance de données et le désir d'en extraire de l’intelligence obligent les entreprises à avoir une vision 360 degrés de chaque client à travers l’ensemble des canaux en ligne et hors ligne. Informatica est désormais la première et la seule entreprise à simplifier la mise en place d'un hub de données dédié à l’engagement Client, basé sur une technologie Big Data et utilisant l’IA. Les entreprises peuvent ainsi exploiter le potentiel de leurs données pour approfondir et enrichir l'expérience client. »

« Cette acquisition impliquant deux partenaires Cloudera, Informatica et AllSight, entérine notre vision Cloud de libérer les données Client en vue d’améliorer le marketing, la fidélité et/ou de fournir, en temps-réel, des recommandations personnalisées » selon Jamie Engesser, Senior Vice Président des Solutions, Cloudera. « Grâce à la combinaison de la solution de Customer Intelligence d’AllSight et de la plateforme de données intelligente d’Informatica, les deux tournant sur l’Enterprise Data Hub de Cloudera, tous ensemble nous pouvons fournir les solutions qui accélererons la transformation digitale chez nos clients ».

« L’acquisition d’AllSight par Informatica est stimulante pour les deux sociétés ainsi que pour le marché des plateformes d’intelligence Client en général. Celles-ci offrent aux clients de vivre des expériences contextuelles et de nouvelles capacités d’interaction avec les organisations », déclare Sheryl Kingstone, vice-présidente de la recherche et directrice générale de 451 Research. « Cette acquisition est un excellent exemple d'innovation combinée pour répondre à une demande du marché. L’expérience client étant au cœur des initiatives de transformation digitale, l’ajout de la solution d’intelligence Client d’AllSight aux solutions de Master Data Managerment (MDM) et Customer 360 d’Informatica aidera les professionnels du marketing et de l’expérience client (CX) à améliorer l’orchestration et l’exécution d’une stratégie d’engagement personnalisé basée sur l’intelligence artificielle et le Machine Learning, le tout à une échelle permise par le Big Data. »