Ricoh se modernise dans le Cloud grâce à la plateforme Cloud Intelligent Data Management d'Informatica, alimentée par l'IA, pour améliorer l'expérience du workflow numérique

Le projet GLIDER prévoit la consolidation des données brutes relatives aux ventes, aux stocks et aux opérations du groupe Ricoh, qui compte plus de 50 sociétés dans le monde, et la mise en place d'un système de traitement et d'analyse centralisés des données au siège. GLIDER vise à encourager la maîtrise du rendement du capital investi (ROIC) en réduisant de manière significative le temps et les heures de travail nécessaires au traitement et à l'analyse des données brutes du groupe. Alors que Ricoh migre ses workloads internes vers le cloud, l'entreprise décide de moderniser son environnement interne de PowerCenter d'Informatica vers la plateforme IDMC d'Informatica, alimentée par l'IA et basée sur le cloud, tout en réutilisant entièrement les actifs de PowerCenter au sein du cloud, réduisant ainsi les coûts, le temps et les efforts liés à la migration. Cette décision fait suite à une évaluation réussie sur le site nord-américain de l'entreprise.



« Nous avons choisi de moderniser notre solution Informatica PowerCenter actuelle en adoptant l'IDMC d'Informatica, alimentée par l'IA et basée sur le cloud, en raison de la neutralité de la plateforme IDMC, de sa prise en charge multi-cloud, de ses fonctionnalités et performances accrues, notamment sa capacité à exporter rapidement les workloads de PowerCenter vers IDMC, tout en assurant la continuité et la rapidité de nos opérations commerciales dans le monde entier », a déclaré Yoshinobu Hamanaka, Directeur Général Adjoint de la Gestion des Processus, de l'Informatique et des Données, Département de la Stratégie Numérique, Centre de Gestion de l'Informatique d'Entreprise, chez Ricoh Company Ltd.



« Par dessus tout, IDMC est la référence absolue en matière de plateforme d'intégration et de gestion des données, car elle offre une interface utilisateur facile à utiliser, un environnement « low-code/no-code », ainsi que l'évolutivité et la flexibilité dont nous avons besoin pour nous adapter à l'évolution de notre environnement commercial. Elle atténue les charges de travail quotidiennes de nos utilisateurs et améliore la productivité et l'efficacité opérationnelle, garantissant une innovation continue et une amélioration des services pour une meilleure expérience du flux de travail numérique, grâce à l'habilitation de nos utilisateurs informatiques et commerciaux à piloter des données fiables à partir du cloud », a ajouté M. Hamanaka.



Grâce à la gestion centralisée des données, les utilisateurs ont la possibilité d'accéder à des données de haute qualité et fiables relatives aux informations clients, de répondre rapidement à leurs besoins et d'offrir une prestation de services personnalisée. En outre, la fiabilité et le soutien international d’IDMC permettent à l'entreprise d'offrir des services cohérents et d'améliorer la satisfaction de ses clients. Les utilisateurs peuvent gérer et traiter les données de manière plus efficace et plus souple, et augmenter la vitesse et l'efficacité de leurs opérations.



Taito Kozawa, Directeur Régional et Président d'Informatica Japon, a déclaré : « Informatica Japon est heureux d'accompagner Ricoh dans son projet d'intégration de données, permettant à notre client de mener une transformation des données à l'échelle mondiale en vue d'atteindre l'excellence opérationnelle dans l'ensemble de son groupe d'entreprises. Nous sommes honorés que notre plateforme IDMC basée sur l'IA ait été choisie pour aider Ricoh à simplifier la gestion des données et à obtenir des résultats positifs en termes d'expérience client et de qualité de service. »