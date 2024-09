Fujifilm résout le problème de la fragmentation des données et améliore la prise de décision grâce à la solution de gestion des données de référence (MDM) d'Informatica basée sur l'IA

Fondée en 1934 en tant que fabricant de matériel photographique, l'entreprise FUJIFILM a entrepris en 2000 une transformation de l'ensemble de ses activités, avec pour mission de diversifier ses gammes de produits, notamment dans les domaines de la santé, des matériaux, de l'innovation commerciale et de l'imagerie. Au fil des décennies, près de 90 principaux systèmes ont été utilisés dans les différentes activités, entraînant une fragmentation des données dans l'ensemble de l'entreprise.



Après avoir adopté une stratégie basée sur les composants, dans le cadre de laquelle des systèmes spécialisés étaient développés individuellement pour chaque entreprise et chaque département, FUJIFILM fait désormais le choix d'optimiser la gestion des données dans l'ensemble de l'entreprise en mettant en œuvre une solution basée sur une plate-forme. Cette nouvelle stratégie nécessite la création de fonctions partagées conçues pour répondre à des besoins spécifiques dans l'ensemble du groupe. Cependant, la migration de tous les systèmes centraux existants, y compris le transfert des données des systèmes et applications d'entreprise, et de plus de 20 systèmes ERP SAP vers leur nouveau système d'analyse de gestion aurait été coûteuse et aurait pris beaucoup de temps.



FUJIFILM a décidé de mettre en place une stratégie unifiée de données de référence en s'appuyant sur les solutions MDM et Data Quality d'Informatica afin de rationaliser et consolider divers domaines de données, notamment les produits, les ventes, les stocks et les données des partenaires commerciaux à partir de ses principaux systèmes, ainsi que pour gérer et utiliser les données de manière centralisée dans les différents départements et divisions de l'entreprise au niveau mondial.



Takaharu Furusho, Senior Manager du département ICT Strategy chez FUJIFILM Holdings Corporation, déclare : « La solution Master Data Management d'Informatica nous permet de visualiser les données générées quotidiennement par nos opérations mondiales à travers une vue unifiée et interfonctionnelle. Son adoption a grandement contribué à la capacité de la direction de notre groupe à utiliser des données fiables pour opérer plus efficacement et prendre des décisions basées sur les données afin de dégager des informations précieuses. »



Taito Kozawa, Country Manager et Président d'Informatica Japon, déclare : « Informatica est heureux de pouvoir contribuer à l'innovation et à la création de valeur de FUJIFILM en permettant au client de disposer d'une vue unique des données fiables dans l'ensemble de son groupe. Notre solution MDM permet aux utilisateurs professionnels et aux analystes de prendre des décisions et d'établir des connexions plus précises en exploitant des données de haute qualité, cohérentes et fiables. »



Par ailleurs, grâce aux programmes de formation et au support proposés par Informatica, FUJIFILM a pu accélérer le développement de ses solutions internes tout en acquérant les connaissances et les compétences nécessaires en matière de gestion des données. Pour FUJIFILM, qui privilégie la rapidité de développement, la facilité d'apporter des modifications et des changements sans codage, ainsi que la possibilité de tester le système avec un minimum d'heures de travail, ont également été des facteurs clés favorisant l'adoption de la solution.



FUJIFILM prévoit de faire évoluer la Business Intelligence (BI) en libre-service, d'intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans la prise de décision de gestion et d'améliorer l'utilisation des données dans l'ensemble de l'entreprise tout en maintenant des données de haute qualité et fiables au sein de l'organisation.