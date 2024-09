Informatica s'associe à HowGood pour permettre à l'industrie alimentaire de prendre des décisions de développement durable basées sur des données et faciliter la conformité ESG

Alors que la demande des consommateurs pour des produits éthiques et durables augmente et que les organismes de réglementation renforcent les rapports de développement durable, l'industrie alimentaire a besoin d'une plus grande visibilité sur les impacts environnementaux et éthiques de leurs choix commerciaux. Tirant parti de l'Intelligent Data Management Cloud (IDMC) d'Informatica pour la durabilité ESG, enrichi des données HowGood, le partenariat permet aux fournisseurs de produits alimentaires d'effectuer des analyses détaillées et de créer des rapports sur les impacts de leurs ingrédients et produits, de la ferme à l'assiette.



HowGood possède la plus grande base de données au monde sur la durabilité des produits alimentaires, avec plus de 90 000 facteurs d'émissions agricoles. Les évaluations granulaires de l'impact de ces produits portent notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation de l'eau, la biodiversité, les risques liés au travail et l'impact de l'utilisation des terres. La plate-forme Informatica, associée aux 17 années de recherche de HowGood dans l'industrie alimentaire, peut améliorer la prise de décision de nombreux fabricants, distributeurs de produits alimentaires et fournisseurs de matières premières parmi les plus importants au monde.



« L'accès à des données complètes sur le développement durable est essentiel pour permettre à l'industrie alimentaire d'atteindre ses objectifs en matière d'émissions nettes zéro », a déclaré Michael Streitberger, responsable des partenariats chez HowGood. « En collaborant avec Informatica, nous sommes ravis de mettre nos données granulaires sur les ingrédients et les produits entre les mains des décideurs de toute l'entreprise afin d'orienter la stratégie. La visibilité et l'accessibilité partagées permettront une décarbonisation plus efficace et une durabilité améliorée dans l'ensemble de l'industrie. »



« Nous sommes fiers de démontrer la profondeur de notre engagement en matière de responsabilité environnementale en annonçant l'intégration des données de durabilité de HowGood dans notre plate-forme. Intégrées à la solution MDM d'Informatica, les données de HowGood permettent aux fabricants de produits alimentaires, aux distributeurs et aux marques de produits alimentaires de prendre des décisions éclairées et respectueuses de l'environnement, en analysant l'impact des ingrédients sur l'ensemble d'un menu, jusqu'à un seul grain de riz provenant d'un lieu spécifique », a déclaré Manouj Tahiliani, SVP et General Manager, MDM & 360 Applications chez Informatica. « Nous continuons à intégrer des partenariats qui soutiennent nos clients et leurs impératifs mondiaux afin que les entreprises puissent faire des choix durables et éthiques. »



Cette intégration entre Informatica MDM et HowGood est disponible dès maintenant, offrant aux utilisateurs des outils pour intégrer les données de développement durable directement dans leurs flux de travail de gestion des produits et leurs opérations d'approvisionnement.