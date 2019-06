JAGGAER s’associe à EdgeVerve pour intégrer la RPA (Robotic Process Automation) au sein des processus de Spend Management

JAGGAER est la plus importante entreprise indépendante de solutions de Spend Management avec plus de 2 000 clients connectés à un réseau de 4 millions de fournisseurs dans 70 pays, desservis par des bureaux situés sur tout le continent américain, dans la région Asie Pacifique, et en Europe et au Moyen-Orient. JAGGAER offre une solution d’eProcurement complète en mode SaaS avec des fonctionnalités avancées d’analyse de la dépense, de sourcing, de gestion des fournisseurs, de gestion des contrats et de suivi des gains, ainsi que des fonctionnalités intelligentes de gestion des workflows, le tout sur une seule plateforme : JAGGAER ONE. JAGGAER est le pionnier des solutions de Spend Management depuis plus de deux décennies et continue à être un leader en innovation grâce à son écoute des clients et des parties prenantes dans tous les secteurs industriels, les services publics et le monde universitaire.



AssistEdge d’EdgeVerve est une version améliorée de la plateforme SaaS JAGGAER ONE, qui fournit une technologie d’automatisation des processus répétitifs et obéissant à des règles. Cela comprend l’automatisation des processus à forte interaction (« high touch ») au moyen de règles de modélisation intégrées dans des bots qui fonctionnent de façon non intrusive sur JAGGAER ONE. Utiliser le même procédé de validation et les mêmes protocoles de sécurité et de données garantit une gestion du changement minime au sein de l’entreprise. En outre, la robotisation des processus (RPA – Robotic Process Automation) proposée par EdgeVerve peut s’intégrer à des tiers pour transmettre des données entre différents systèmes lorsqu’il n’existe aucune interface d’application classique.



« Les organisations Achats sont en pleine révolution digitale car elles cherchent à augmenter leur efficacité et à réduire leurs coûts. Ce partenariat est par nature propice à cette transformation, en réunissant deux leaders de l’industrie, JAGGAER et EdgeVerve, s’engageant à collaborer pour augmenter la valeur pour leurs clients, en tirant parti de l’automatisation intelligente et de l’IA. Notre programme partenaire, « Synergy », est basé sur une collaboration visant à créer une valeur mutuelle ainsi que de la valeur pour le client, et le partenariat avec JAGGAER témoigne de cette philosophie », explique Atul Soneja, SVP & Global Head, Edge Products et Infosys Nia.



« EdgeVerve apporte des fonctionnalités de traitement puissantes à notre plateforme grâce à sa solution, qui est déjà un produit leader sur le marché mondial de la RPA. Alors que la plupart des fournisseurs utilisent la RPA au lieu d’une API pour corriger un processus morcelé et inefficace, EdgeVerve offre des fonctions métier critiques telles que la validation en masse de documents, qui automatise la gestion des fournisseurs en accélérant les processus manuels grâce à la transformation digitale. La collaboration entre la plateforme d’IA Nia et JAGGAER ONE offre une automatisation sophistiquée, leader dans son secteur », explique Zia Zahiri, CTO de JAGGAER.