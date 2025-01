JLR (Jaguar Land Rover) et Tata Communications renforcent leur partenariat pour offrir des voitures connectées plus intelligentes et axées sur les données

JLR et Tata Communications s'apprêtent à améliorer l'écosystème de véhicules connectés de JLR, en transformant l'expérience de conduite des clients du monde entier grâce à la plateforme Tata Communications MOVE™. La collaboration permettra aux véhicules de nouvelle génération définis par logiciel de JLR de bénéficier d'une connectivité continue et d'un accès à des services intelligents, même dans les endroits les plus reculés à travers 120 pays. Cette dernière collaboration s'inscrit dans le prolongement de leur partenariat existant pour accompagner la transformation numérique du constructeur automobile.



S'appuyant sur la plateforme MOVE™ de Tata Communications, les prochains SUV de taille moyenne de JLR construits sur la nouvelle architecture modulaire électrique (EMA) assureront une transition transparente entre les réseaux mobiles et les opérateurs, permettant un accès non-stop à des services connectés personnalisés, tels que le streaming multimédia. La plateforme permettra également un échange de données plus important et plus sûr entre JLR et les véhicules de ses clients, offrant des mises à jour logicielles over-the-air (SOTA) plus efficaces et soutenant le déploiement de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) en constante évolution.



Chaque jour, la flotte de véhicules connectés de JLR génère 2,5 téraoctets (To) de données, avec un demi-million d'unités de contrôle électronique (ECU) mises à jour par mois en moyenne au cours des 12 derniers mois. L'utilisation de la plateforme Tata Communications MOVE™ augmentera cet échange de données et permettra aux ingénieurs de JLR d'exploiter des connaissances plus approfondies, de surveiller les performances des véhicules en temps réel et de permettre des mises à jour plus rapides par voie aérienne afin d'améliorer la maintenance et l'entretien des véhicules, réduisant ainsi les coûts pour les propriétaires des voitures et pour JLR.



Les véhicules avancés, qui devraient arriver sur les routes en 2026, offriront une expérience de conduite plus intelligente.



L'introduction du Tata Communications MOVE™ offrira aux clients de JLR :



Des technologies de communication sans fil résistantes pour aider à suivre les véhicules dans les environnements les plus exigeants

Des mises à jour logicielles du véhicule plus nombreuses et plus fréquentes, diffusées par voie hertzienne, afin d'améliorer les diagnostics et les mises à jour du véhicule.

Des connexions personnalisées qui permettront aux clients et à leur famille de rester connectés à leurs applications préférées et aux fonctions du véhicule, où qu'ils se trouvent dans le monde.

Des plans de connectivité simplifiés et faciles à mettre en œuvre, accessibles par l'intermédiaire d'un fournisseur unique.



Marco Bijvelds, vice-président et responsable mondial de Tata Communications MOVE™, a déclaré : « L'industrie automobile ne cesse d'innover pour répondre aux demandes en constante évolution des clients. L'année dernière, notre tissu numérique a permis une connectivité transparente sur tous les sites de production de JLR dans le monde. Dans le cadre de notre partenariat élargi, nous alimentons désormais le parcours des véhicules définis par logiciel de JLR dans le monde entier et leur permettons d'offrir des fonctions de conduite avancées dans leurs voitures. Les informations tirées des données échangées par l'intermédiaire de notre plateforme permettront à JLR d'offrir des expériences personnalisées à ses clients, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles sources de revenus. »



Mark Brogden, directeur de la plateforme de produits numériques hors bord chez JLR, a déclaré : « JLR a été le premier constructeur de véhicules de luxe à introduire une conception à double modem et double eSIM pour une connectivité améliorée avec le lancement du Defender en 2020. Le partenariat avec Tata Communications est la prochaine étape de notre parcours de véhicule défini par logiciel, offrant une connectivité de données hautement sécurisée et rentable dans 120 pays. À partir de 2026 avec notre prochaine génération de SUV de luxe de taille moyenne, Tata Communications MOVE™ vise à offrir des expériences connectées continues à nos clients, en proposant des fonctionnalités et de nouvelles mises à jour logicielles over-the-air pour répondre aux attentes de notre clientèle de luxe. »