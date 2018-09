Jedox nomme Florian Winterstein au poste de CEO

Avec plus de 25 ans d’expérience, Florian Winterstein a occupé de nombreuses fonctions managériales stratégiques dans l’industrie informatique et des services. Il dispose d’une grande connaissance du cloud computing et apportera son expertise dans le développement commercial et la création de valeur pour les clients et partenaires de l’écosystème Jedox. Auparavant, il occupait le poste de Chief Strategy Officer chez BravoSolution, éditeur de logiciels SaaS, dont il a guidé la croissance et le positionnement comme un partenaire leader et novateur de la transformation digitale de ses clients. Fort de ces succès, il succède à Kay-Ingo Greve, qui quitte l'entreprise pour de nouveaux projets et dont le départ sera effectif le 30 septembre 2018.



« Le digital et la data sont les bases d’une entreprise agile et performante. C’est pour cela que je suis très heureux de prendre la direction d’une entreprise aussi innovante et qui joue un rôle central dans l’accompagnement de la transformation digitale de ses clients », déclare Florian Winterstein. « Jedox a une histoire très riche et nous allons poursuivre son développement à l’international grâce à nos solides équipes et notre écosystème de partenaires ».



« Florian Winterstein est un expert des sociétés mondiales de SaaS à forte croissance, et nous sommes fiers de le voir rejoindre Jedox pour accélérer son expansion internationale », se réjouit Curt Gunsenheimer, membre du conseil de surveillance et Senior Partner chez Iris Capital, investisseur de Jedox.