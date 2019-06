Jedox s’associe à la startup Marmelade pour gamifier son évènement annuel le 13 juin 2019 chez Microsoft

Jedox a choisi de s’associer à Marmelade pour son évènement référence, le roadshow Jedox, qui aura lieu le 13 juin prochain au siège de Microsoft France. Après avoir téléchargé l’application sur leurs smartphones, les participants pourront répondre de façon aléatoire, et tout au long de la journée, à une soixantaine de questions en relation avec les conférences et témoignages de la plénière. A travers cette nouvelle collaboration, Jedox cherche à engager les participants en faisant passer des messages plus facilement, de façon ludique et innovante. Trois gagnants seront sélectionnés à l’issue de la journée et se verront remettre leur prix sur le stand Marmelade.



Le roadshow Jedox est le rendez-vous annuel qui rassemble les professionnels du pilotage de la performance. Cet événement unique d’une journée propose un aperçu exhaustif des enjeux actuels auxquels sont confrontés les acteurs métiers : transformation de la fonction Finance, Intelligence Artificielle, sécurité des données dans le Cloud, déploiement d’un projet en mode agile. Les sujets abordés s’adressent à toutes les populations et sont adaptés à tout secteur d’activité et taille d’entreprise.