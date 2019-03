Eramet, leader mondial des métaux d’alliages, a choisi la solution Jedox pour l’accompagner dans la consolidation de ses processus de planification et de reporting

Le groupe Eramet, acteur industriel français majeur présent sur les cinq continents, était à la recherche d’une solution agile et collaborative pour couvrir ses besoins d’élaboration budgétaire, de simulation et de production des reportings pour l’ensemble du groupe. Eramet a choisi la solution Jedox pour rendre son reporting plus flexible et pour en améliorer la traçabilité.



Une phase de proof of concept dirigée par Micropole, partenaire intégrateur de Jedox, a permis de démontrer les capacités de la plateforme à structurer un processus de construction budgétaire incluant des éléments de consolidation. Grâce à Jedox, le groupe Eramet bénéficiera d’un environnement centralisé, collaboratif et évolutif qui va lui permettre de couvrir ses besoins de planification budgétaire de manière fiable et de capitaliser sur les dernières technologies afin de mieux contrôler la stratégie de croissance du groupe.



« Nous sommes ravis de compter Eramet parmi nos clients », déclare David Bena, Directeur Général de Jedox France. « Ce choix confirme la capacité de Jedox à gérer des processus complexes et permet aux grandes entreprises de répondre à leurs exigences actuelles et futures. Je suis convaincu que notre partenaire intégrateur Micropole saura accompagner au mieux Eramet dans le déploiement de l’outil au sein du groupe pour un meilleur pilotage de leurs activités. »