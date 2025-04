Journée de la Terre – Construire un futur plus durable pour l’IA avec Ampere Computing

L'essor de l'IA et d'autres technologies révolutionnaires a conduit à une augmentation sans précédent du trafic de données, ce qui entraîne une hausse de la demande énergétique à travers le monde. Les centres de données, en particulier, sont au cœur de cette transformation. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande pour des centres de données optimisées pour l'IA quadruplera d'ici 2030, vue d’une autre manière cela représente plus que ce que le Japon consomme en énergie actuellement.



Cela soulève une question majeure : comment satisfaire cette demande croissante sans compromettre la planète ?



Plus tôt cette année, la France a accueilli un sommet mondial de l'IA pour aborder l'impact environnemental de l'intelligence artificielle, en particulier en ce qui concerne l'expansion des centres de données. Cela a donné lieu au lancement de la Coalition pour une IA durable, un effort international visant à mettre l’IA sur une voie plus verte. Auparavant, Ampere Computing avait déjà marqué son engagement en faveur de l’environnement en fondant l'AI Platform Alliance - un consortium mondial de leaders technologiques dédiés à la création de solutions d'IA évolutives, ouvertes et efficaces.



Ampere Computing est fier d'être un nouveau membre de la Coalition pour une IA durable. En tant que leader dans le domaine de l'informatique à haute performance et écoénergétique, l’entreprise contribue à construire des infrastructures d’IA plus durables pour la France. Et cela commence au niveau des processeurs !



Les processeurs Ampere Altra et AmpereOne offrent les performances dont les centres de données ont besoin, tout en consommant beaucoup moins d'énergie que les alternatives. À une époque où l'industrie est avide de plus de puissance GPU, il est important de noter que 85 % des charges de travail en IA ne nécessitent en réalité pas de GPU. Alors que l'industrie passe d’une phase d'entraînement des modèles IA à une phase de déploiement, les processeurs représentent une alternative plus efficace et durable.



Jeff Wittich, Chief Product Officer chez Ampere Computing explique : « Avec des processeurs Cloud Native et des frameworks pré-optimisés, les CPU peuvent fournir les performances nécessaires aux workloads IA, tout en améliorant considérablement l'efficacité énergétique et en réduisant les coûts. Lors de l'exécution du modèle Whisper d'OpenAI, les processeurs Ampere surpassent plusieurs solutions basées sur GPU jusqu'à 2,9 fois, tout en consommant beaucoup moins d'énergie lors de l’inférence. C'est le type d'innovation dont l'industrie a besoin pour faire évoluer l'IA de manière durable. »



Alors que le monde cherche à développer une IA responsable, l'optimisation des infrastructures de base, comme les processeurs, est une étape concrète et immédiate pour réduire l'empreinte carbone de la transformation numérique.