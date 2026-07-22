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La France face au paradoxe de l’IA : adoption en hausse, mais des fondations de données fragilisées


Rédigé par Communiqué de Hyland le 29 Juillet 2026

55 % admettent que leurs informations et documents sont trop dispersés pour utiliser l’IA de manière fiable
58 % constatent que trop d’initiatives d’innovation restent bloquées au stade pilote
89 % placent la cybersécurité et la gouvernance des données parmi les priorités les plus importantes pour innover



Une étude de référence menée auprès de 500 décideurs IT français révèle un paradoxe inquiétant au cœur de la transformation numérique hexagonale : les organisations accélèrent fortement leurs investissements dans l’innovation et l’IA, tout en négligeant les fondations de données et de gouvernance indispensables à une adoption à grande échelle. L’étude Hyland Digital Maturity Index 2026 met en lumière un déséquilibre critique : alors que 80 % des décideurs jugent l’implémentation de l’IA dans l’infrastructure IT comme très ou plutôt importante, 55 % reconnaissent que leurs informations et documents sont « trop dispersés ou désorganisés » pour exploiter l’IA de façon fiable. Le paradoxe français : innovation en marche, fondations qui s’effritent

L’adoption des technologies s’accélère. 80 % des organisations considèrent l’adoption du cloud comme très ou plutôt importante pour piloter l’innovation, et 83 % jugent de même l’automatisation dans l’infrastructure IT. Pourtant, 55 % des décideurs estiment que leurs systèmes ne communiquent pas suffisamment bien, ce qui freine l’innovation.

La cybersécurité et la gouvernance des données apparaissent comme le pilier le plus critique : 89 % des répondants les considèrent comme très ou plutôt importantes. Cependant, seulement 30 % des organisations déclarent disposer d’une stratégie de sécurité des données et de cybersécurité robuste couvrant l’ensemble de l’entreprise.

Le coût du chaos : silos de données et projets bloqués

Les conséquences sont concrètes :

- 58 % des décideurs reconnaissent que trop d’initiatives d’innovation restent bloquées au stade pilote et ne passent jamais en production.

- Les principales motivations pour innover restent l’efficacité opérationnelle (32 % dans le top 3), l’augmentation des revenus (31 %) et la réduction des coûts (26 %).

- Les freins majeurs à l’automatisation et à l’IA sont le manque de compétences du personnel (42 % des freins cités) et les contraintes budgétaires (47 %).

« On ne peut pas construire une entreprise intelligente sur des contenus non maîtrisés », déclare John Newton, Chief Innovation Strategist chez Hyland. « La France investit massivement dans l’IA, mais les fondations informationnelles s’érodent. L’IA ne vaut que ce que les données qu’elle peut atteindre, comprendre et auquel elle peut faire confiance. Or ces fondations sont en train de lâcher. »

Points clés de l’étude France 2026 :

80 % jugent l’implémentation de l’IA dans l’infrastructure IT très ou plutôt importante,
55 % estiment que les données sont trop dispersées pour être exploitées par l’IA,
58 % indiquent que les initiatives restent bloquées au stade pilote,
89 % considèrent la cybersécurité et la gouvernance des données comme prioritaires,
Seules 30 % des organisations disposent d’une stratégie de cybersécurité mature à l’échelle de l’organisation
83 % jugent la modernisation des systèmes legacy très ou plutôt importante.

Ces écarts montrent que la maturité numérique n’est pas automatique. Les organisations qui sous-investissent dans les fondations de gouvernance des données et de contenu risquent de prendre du retard face à celles qui traitent la gouvernance comme un prérequis, et non comme une conséquence.
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