L'OCCITANE, plus agile pour répondre aux besoins des clients grâce à la technologie AI Alerts de Contentsquare, basée sur l'Intelligence Artificielle

Contentsquare, plateforme d'optimisation et d'analyse de l'expérience utilisateur a annoncé aujourd'hui que L'OCCITANE, leader mondial dans la fabrication et commercialisation de cosmétiques à base d'ingrédients naturels et biologiques, utilise la technologie AI Alerts pour détecter les anomalies dans l'expérience en ligne. Leurs équipes peuvent alors y remédier plus vite, et ainsi booster les conversions dans le but de générer des revenus.



« Dans nos boutiques L'OCCITANE, nous offrons une expérience qui relie le client à notre marque. Par exemple, dans notre boutique phare à New York, nous proposons des massages des mains, l'occasion pour les clients de se créer des souvenirs personnalisés et de profiter d'un soin aux notes provençales », explique Laura Sayag, coordinatrice e-commerce du groupe L'OCCITANE. « Nos clients doivent retrouver la même expérience de qualité dans nos boutiques physiques et en ligne. C'est pourquoi nous utilisons la technologie AI Alerts de Contentsquare. En cas d'anomalie sur le site Web, notre équipe peut réagir plus vite. »



Dans une perspective commerciale, la surveillance proactive du site permet aux équipes de recevoir des notifications immédiates en cas de variations des performances. Elles peuvent ainsi réagir plus vite, et de manière plus ciblée. Par exemple, la fonctionnalité AI Alerts sert à identifier les anomalies techniques et ergonomiques, y compris sur les contrôles d'une page (boutons, barre de navigations). Pouvant générer de fortes frustrations, ces contrôles peuvent empêcher les clients de mener à bien leurs transactions. Facilement adaptables, AI Alerts fonctionne aussi bien sur les pages principales, qui génèrent la plupart des conversions et des revenus, que sur les pages moins fréquentées au quotidien mais néanmoins importantes lors d'événements spécifiques.



Cette fonctionnalité assure une expérience client optimale et facilite les conversions, en rendant aisée la supervision des contenus — tâche chronophage sur un site Web volumineux et facteur d'erreurs humaines. En outre, la granularité des données de Contentsquare permet de déclencher des alertes lors de changements portant sur les éléments individuels d'une page. Ces alertes peuvent porter sur le niveau d'intérêt ou d'hésitation d'images de produits, de FAQ, de champs de formulaires, d'appels à l'action, de boutons, etc.



L'algorithme Al Alerts contrôle aussi les variations imprévues de la demande, comme les éléments et les pages de contenu qui voient soudainement leur intérêt grimper ou chuter suivant les tendances observées ailleurs sur Internet. Cette capacité unique permet aux équipes de réagir et de saisir une opportunité commerciale grâce à une campagne sur les réseaux sociaux, par exemple.



« Le modèle d'apprentissage automatique comprend les tendances de comportements et des indicateurs métier. Il est capable de détecter les anomalies et les déviations inhabituelles par rapport à la norme pour déclencher des notifications immédiates », explique Jonathan Cherki, PDG et fondateur de Contentsquare. « Contrairement aux alertes manuelles, les utilisateurs n'ont pas à configurer de seuils. Ils ne sont donc pas submergés de notifications inutiles chaque fois qu'un indicateur varie de façon normale (par exemple, les jours d'une campagne hebdomadaire ou les week-ends par rapport au reste de la semaine). Nous sommes ravis de voir L'OCCITANE conserver sa place de leader du secteur en matière d'expérience utilisateur grâce à notre nouvelle solution. »