La DGA poursuit le renforcement et la densification des capacités de communication spatiale des forces armées

Face à l’évolution rapide du contexte stratégique mondial, l’accès à une infrastructure de communication par satellite en orbite basse, sécurisée et résiliente, constitue un enjeu décisif pour les armées françaises. Pour répondre à cette nécessité, la DGA s’engage dans une démarche d’hybridation de ses moyens de télécommunications par satellite, combinant les capacités militaires Syracuse IV aux constellations civiles, dans une démarche de massification de ses terminaux SATCOM.



La DGA poursuit le renforcement des capacités de communications spatiales militaires des forces armées comme en témoigne la signature, lundi 16 juin, de la notification du marché Centaure avec Eutelsat, dans le cadre de l’accord-cadre NEXUS (Neo-Espace pour de multiples usages sécurisés). Il a pour objectif d’accélérer massivement l’utilisation de la constellation OneWeb au sein des armées afin de renforcer les capacités de communication spatiale des forces armées.





Le ministère des Armées et des Anciens combattants s’est engagé dans une démarche de massification de sa connectivité et de ses capacités de communication, à travers l’augmentation du nombre de terminaux de télécommunication spatiales militaires et la diversification des liens de communication par satellite. Cette approche permet d’offrir les débits, les latences et la résilience nécessaires au combat collaboratif, c’est-à-dire au partage en temps réel des informations entres les plateformes (avions, radars, navires, véhicules terrestres, centres de commandements) et à la coordination de leurs actions au sein d’un même réseau.



Pour répondre à ces enjeux, la DGA a notifié à la société Greenerwave l’accord-cadre Caméléon. En partenariat avec Airbus Defence and Space et Thales, Greenerwave développera une nouvelle génération d’antennes intelligentes. Capables de diriger les ondes électromagnétiques sans utiliser de composants électroniques complexes, ces solutions permettront un excellent compromis entre performance et compacité, à un coût maîtrisé en garantissant une sobriété énergétique.



Cet accord permettra d’industrialiser et de produire ces antennes à moindre coût afin de satisfaire le besoin de disposer davantage de terminaux SATCOM. Par ailleurs, cet accord-cadre prévoit une montée en polyvalence des terminaux SATCOM, réduisant ainsi les contraintes d’intégration grâce à des équipements capables d’assurer, à eux seuls, des transmissions auparavant réparties entre plusieurs systèmes.



D’une durée maximale de sept ans et pour un montant plafond de 120 millions d’euros, l’accord-cadre Caméléon couvre l’ensemble du processus d’ingénierie depuis l’étude de définition, d’architecture et d’intégration sur porteurs fixes ou mobiles. Ce processus couvre ainsi la conception, le développement, la qualification, l’industrialisation et la production.



Greenerwave bénéficie du soutien du ministère des Armées et des Anciens combattants depuis plusieurs années maintenant. Leur collaboration a débuté dans le cadre de travaux de recherche et s'est poursuivie à travers plusieurs projets d'innovation, soutenus par l'Agence de l'innovation de défense (AID), avant d'être renforcée par l'entrée du Fonds innovation défense au capital de l'entreprise en 2024.