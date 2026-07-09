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Gurobi lance l’Intelligence Hub afin de rendre l’optimisation mathématique plus accessible à l’aide de l’IA


Rédigé par Communiqué de Gurobi le 21 Juillet 2026

Gurobi Optimization, leader des logiciels d'optimisation mathématique, élargit son offre avec le Gurobi Intelligence Hub, une nouvelle plateforme dédiée aux workflows d'optimisation guidés par l'IA et ce tout au long du cycle de modélisation.



Avec l'Intelligence Hub, Gurobi vise à rendre l'optimisation mathématique nettement plus accessible pour les entreprises. L'un des objectifs clés est d'identifier plus tôt les erreurs de modélisation courantes et de réduire les hallucinations de l'IA dans les modèles d'optimisation. Un enjeu crucial pour de nombreux secteurs, qu'il s'agisse d'optimiser l'efficacité des réseaux électriques face au réchauffement climatique, de comprendre les dynamiques des marchés financiers, de prévenir les pénuries et retards dans la chaîne d'approvisionnement, ou d'améliorer la gestion du trafic dans le secteur des transports.

Contrairement aux approches d'IA traditionnelles, l'Intelligence Hub ne repose pas uniquement sur la génération de code, mais sur des workflows structurés et guidés, conçus pour rendre les modèles d'optimisation plus compréhensibles, robustes et fiables. D'une part, l'Intelligence Hub aidera les développeurs à modéliser plus facilement des problèmes métier complexes ; d'autre part, elle contribuera à réduire la pénurie persistante de compétences en programmation en nombres entiers mixtes (MIP), pourtant essentielle à l'usage de l'optimisation.

Au cœur de la plateforme se trouvent quatre composants :
- Modeler: guide les utilisateurs à travers un processus structuré, depuis la question métier initiale jusqu'au modèle d'optimisation finalisé et validé, avec des exigences, hypothèses et tests clairement définis.
- Explainer: explique le comportement du modèle en langage clair et aide à l'analyse des erreurs ainsi qu'au diagnostic des modèles insolubles.
- Gurobot: un assistant IA dédié aux bonnes pratiques, à la résolution de problèmes et aux questions d'optimisation au quotidien.
- MCP Integration: intègre directement les agents Gurobi aux outils de développement tels que VS Code ou aux flux de travail propulsés par Claude.
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