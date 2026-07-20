Databricks et Microsoft élargissent leur partenariat pour aider les entreprises à intégrer le contexte métier à l'IA d'entreprise

Databricks et Microsoft annoncent aujourd'hui l'extension de leur partenariat stratégique de longue date, qui se poursuivra jusqu'en 2030. Databricks renforcera son utilisation d'Azure Databricks pour faire fonctionner ses principales opérations métier et construire son lakehouse unifié, tout en s'appuyant sur Azure Cobalt, l'infrastructure Arm de nouvelle génération de Microsoft, afin d'améliorer les performances et l'efficacité. Microsoft poursuivra également l'intégration de la plateforme Data et IA de Databricks dans l'ensemble de ses produits, en intégrant directement dans les flux de travail de ses clients des capacités telles que Genie, le collaborateur IA de Databricks. Ensemble, elles aident les entreprises à développer une IA fondée sur leur propre contexte métier, avec le niveau d'efficacité économique, de contrôle et de liberté de choix nécessaire à un déploiement réussi à grande échelle



Les entreprises souhaitent une IA capable de comprendre leurs clients, leurs produits, leurs opérations, leurs indicateurs et leurs processus métier, tout en fonctionnant de manière sécurisée, là où le travail est effectué. Pourtant, la plupart rencontrent encore des difficultés à connecter l'IA à des connaissances métier fiables, à gouverner de manière cohérente les modèles et les agents, et à maîtriser les coûts. Microsoft et Databricks aident leurs clients à combler cet écart.



« Depuis près de dix ans, Databricks et Microsoft aident les entreprises à innover grâce aux données et à l'intelligence artificielle », déclare Ali Ghodsi, cofondateur et CEO de Databricks. « Aujourd'hui, notre partenariat est plus solide que jamais. Grâce à l'intégration approfondie de Databricks Genie et d'Unity AI Gateway dans les produits Microsoft, nous aidons les entreprises à unifier leurs données et à ancrer l'IA dans leurs connaissances métier. Cela permet aux clients de bénéficier pleinement des agents et des modèles tout en maîtrisant les coûts et en garantissant une gouvernance efficace. »



« La prochaine génération d'IA sera définie par la capacité des organisations à transformer efficacement leurs connaissances uniques en intelligence », estime Judson Althoff, CEO de Microsoft Commercial Business. « Microsoft et Databricks aident leurs clients à connecter les données, l'IA et le contexte métier afin d'accélérer la prise de décision et de générer un impact mesurable. En renforçant son investissement dans Azure Databricks et dans une infrastructure reposant sur Azure Cobalt, Databricks permettra aux clients de bénéficier de meilleures performances, d'une plus grande efficacité et d'une capacité de montée en charge accrue pour leurs charges de travail les plus exigeantes. La décision de Databricks d'exécuter ses propres opérations métier sur Azure Databricks apporte également aux clients la preuve de la fiabilité d'une plateforme éprouvée à l'échelle de l'entreprise. »



Databricks exécute ses principales opérations métier sur Azure Databricks



Dans le cadre de ce nouvel accord, Databricks renforce son engagement envers Azure en faisant fonctionner ses propres opérations métier et ses analyses sur Azure Databricks, en utilisant la même plateforme qu'elle fournit à ses clients à grande échelle.



Des performances renforcées grâce à Azure Cobalt



Databricks étendra également son utilisation d'Azure Cobalt, l'infrastructure Arm de nouvelle génération de Microsoft, afin d'améliorer les performances et l'efficacité des charges de travail agentiques et intensives en données. Databricks utilise actuellement Cobalt 100 et prévoit d'adopter Cobalt 200, qui offre jusqu'à 50 % de performances supplémentaires et dont le chiffrement de la mémoire est activé par défaut.



Des intégrations approfondies de Databricks Genie et d'Unity AI Gateway avec l'écosystème de produits Microsoft



En combinant la plateforme Data + AI de Databricks avec la portée mondiale d'Azure, les clients peuvent accélérer leur transformation IA tout en conservant le contrôle et la fiabilité. En tant que service natif Azure, Azure Databricks met ses capacités d'IA directement à la disposition des clients dans leur environnement Microsoft existant, en alimentant et en faisant fonctionner les agents sur les données d'entreprise grâce à Genie et Genie Ontology, tout en assurant la gouvernance des modèles, des agents et des coûts via Unity AI Gateway. Profondément intégrées à l'ensemble de l'écosystème Microsoft, notamment Microsoft Entra, Azure Data Lake Storage, les solutions de sécurité Azure, Microsoft OneLake, Power BI, Microsoft Purview, Microsoft Foundry, Power Platform, Microsoft 365, Teams et Copilot, ces capacités apportent des données et une IA gouvernées, en temps réel, au cœur des processus métier, offrant aux organisations le contexte, le contrôle, la liberté de choix et l'efficacité économique nécessaires pour générer un impact.